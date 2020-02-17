Burkina Faso’da Kiliseye Terör Saldırısı! Kilise Papazı Rehin Alındı

Burkina Faso’da bir kiliseye yönelik yapılan silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Burkina Faso’da bir kiliseye yönelik yapılan silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yerel basının aktardığı bilgiye göre, kimliği henüz anlaşılamayan silahlı saldırganlar ülkenin kuzeyinde yer alan Sahel bölgesindeki Yagha kentindeki kiliseye pazar ayini esnasında saldırıda bulundu.

KİLİSENİN PAPAZI REHİN ALINDI

Söz konusu saldırıda 10 sivilin can verdiği kaydedildi. Öte yandan saldırganların kilisenin papazını da rehin aldıkları bildirildi. Burkina Faso’nun kuzeyinde 12 Ocak’ta biten olağanüstü hal (OHAL), terörle mücadeleyi ilerletmek için 1 yıl daha uzatıldı.

Bölgede son 4 yılda terör örgütleri tarafından yapılan saldırılarda 700’e yakın sivil yaşamını yitirdi en az 270 bin kişi yaşadığı yerden göç etti.

https://www.haber365.com.tr/dunya-haberleri/burkina-fasoda-kiliseye-teror-saldirisi-kilise-papazi-rehin-alindi-h181981.html

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