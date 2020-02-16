National Geographic’in Seçtiği Ölmeden Önce Mutlaka Görülmesi Gereken Türkiye’deki 6 Muhteşem Yer

Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic “Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler” adlı kitabında Türkiye’den 6 kültür ve doğa mirası alanına yer verdi. İşte sizin de en az 1 kere mutlaka görmeniz gereken o yerler…
1. Ayasofya: Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’a yaptığı en büyük kilise. Benzersiz bir mimarisi olan Ayasofya’dan kitapta şöyle bahsediliyor: “Belki de inşa edilmiş en mükemmel bina”…
1453’te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş. Mihraplar, vaaz kürsüsü ve maksureler sonradan eklenmiştir.
Bugün bir müze olan Ayasofya tüm detayları ile büyüleyici bir yer. Buradaki tüm sütun ve mermerler Aspendos, Ephesus gibi Anadolu ve Suriye’de yer alan en önemli antik kentlerden toplanmış.
2. Mardin: “Baş döndürücü Mardin, Suriye çölüne yukarıdan bakan parlak taç gibi bir tepede yer alır” diye geçiyor kitapta. Fırat ve Dicle nehirlerinden beslenen şehir tam bir medeniyetler beşiği.
3. Göbeklitepe: Dünyanın en eski yerleşim yeri hatta tapınağı olarak biliniyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine ışık tutuyor.
Şanlı Urfa’da bulunan yerleşim yeri ilk kez 1963 yılında keşfedildi ve önemi 1994 yılında anlaşıldı. Kazılar sonucunda pek çok bilgiye ulaşılsa da birçok detay gizemini koruyor.
4. Sümela Manastırı: İnsanoğlunun akıl almaz yeteneğini ve hayal gücünü birleştiren eşsiz bir yer. Deniz seviyesinden tam 1150 metre yüksekliğe sahip olan ve 2 rahip tarafından inşa edilen yapı Trabzon şehrinde yer alıyor.
Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olan yer M.S. 365-395 yıllarında kurulmuş. Bir rivayete göre Atinalı iki rahip birbirlerinden habersiz rüyalarında Hz. İsa ve Hz. Meryem’i Mela Dağı’nda görürler.
İçinde Hz. İsa’yı ve onun doğumunu anlatan benzersiz mozaikler var. Trabzon’un simgesi haline gelen manastır her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
5. Mısır Çarşısı: Hem Bizans hem de Osmanlı döneminde Doğu ile Batı’nın müthiş bir sentezi olan en hareketli ticaret merkezi olmuştu. O zamanlar pek çok ürün Mısır’dan geldiği için ismine Mısır Çarşısı denmiş.
6. Son olarak listede Kapadokya var! 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ volkanik hareketler sonucu çevreye lav ve küller püskürttü. Bunların oluşturduğu yumuşak tabakalar milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar etkisinde kaldı.
İşte “güzel atlar ülkesi” anlamına gelen büyüleyici Kapadokya, bu şekilde ortaya çıktı. Hititler’e ev sahipliği yaptıktan sonra Roma İmparatorluğu’nun baskısından kaçan Hristiyanlar için sığınak olmuştur.
https://onedio.com/haber/national-geographic-in-sectigi-olmeden-once-mutlaka-gorulmesi-gereken-turkiye-deki-6-muhtesem-yer-897385
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