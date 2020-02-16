Ermenistan’dan .. Osmanlı Devletinin Ermenilere Karşı İşlediği Soykırımı Kararlaştırmasından Dolayı Suriye’ye Şükran Mitingi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermeni partileri, başkent Erivan’da çok sayıda insanın katılımıyla, Halk Meclisi’nin oy birliğiyle Osmanlı Devletinin Ermenilere karşı işlediği soykırım suçunu kınayan ve onaylayan bir kararı kabul etmesinin ardından Suriye’ye şükran ve takdir mitingi düzenledi.

Ermenistan’da yaşayan Suriyeli Ermeni gurbetçilerinin de katıldığı miting, başkent Erivan’daki Opera Binası’nın önünden Suriye büyükelçiliğinin merkezine kadar yürüyen katılımcılar Suriye ve Ermeni bayrakları ile Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın resimlerini kaldırdılar.

Ermenistan’da yaşayan Suriyeli Ermeni gurbetçiler dün yayınladıkları beyanda, Halk Meclisi’nin Osmanlıların Ermeni soykırımını kınaması kararının Ermeni halkının haklarını desteklediğini ve ezilen halklara karşı suç işlemeye devam etmelerinin bastırılmasına katkıda bulunduğunu belirttiler.

SANA

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