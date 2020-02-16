Bu Sefer İBB Meclisi’nde: İYİ Parti’den Yine Antisemitizm

11 Şubat günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda söz alan İYİ Parti grup başkan vekili İbrahim Özkan partisinin sıklıkla yaptığı gibi Yahudi düşmanlığı körükleyen bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmeye çalışan Özkan “Benim liderimin boynunda Yahudi üstün cesaret madalyası yok.” dedi. Bu sözle Özkan son birkaç yıldır sıklıkla siyasete alet edilen Holokost’tan masum Yahudileri kurtaran Rodos Büyükelçisi Selahattin Ülkümen’e verilen ve dönemin başbakanı Erdoğan’ın kabul ettiği madalyayı kast ediyor. Bu madalya üzerinden Erdoğan’ı Yahudilerle ilişkilendirip kötülemeye çalışmak hem Muharrem İnce gibi CHPlilerin hem de Meral Akşener dahil birçok İYİ Partili’nin taktiği haline geldi. İYİ Parti madalya yalanının dışında da Yahudileri aşağılamak ve nefret söyleminde bulunmakta öncü bir konumda. Kuruluşundanitibaren özellikle milletvekili ve parti yöneticisi Lütfü Türkkan tarafından birçok nefret içeren açıklama yapıldı. En son Türkkan ‘Yahudileşmek‘ lafını sonradan görme olmak anlamında kullanmış ve Yahudilere benzemenin kötülüğünün altını çizmişti. Bu ifadesini sıkı bir şekilde savunmaya devam eden Türkkan özür dilemeyi reddeti. İYİ Parti de üyesi adına bir özürde bulunmayı gerekli bulmadı.

Türkiye Yahudi Toplumu eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh video üzerine Twitter’dan Ekrem İmamoğlu’na fikrini sordu. İBB Başkanı İmamoğlu’ndan henüz bir açıklama olmadı. İYİ Parti’nin alışıldık nefret söylemi olduğundan Özkan’ın antisemit açıklaması için özür dilemesi beklenmiyor.

http://www.avlaremoz.com/2020/02/16/bu-sefer-ibb-meclisinde-iyi-partiden-yine-antisemitizm/

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