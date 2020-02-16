Barış Pınarı bölgesindeki kilise onarıldı

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Ayin için kiliseye giden Suriyeliler, Türk askeri için övgü dolu sözler söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristlerin yaşam alanı haline gelen bölgeleri temizleyen Türk askerine Suriyeliler dua ediyor.

Bölge halkının rahatça ibadet edebilmesi için daha önce atılan bombalardan yıkılmış camileri onaran asker, bu kez de bir kiliseyi onarıp, kullanmak isteyenlerin hizmetine sundu.

TÜRK ASKERİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Şimdilerde kiliseye giderek dua eden ve ayine katılanlar, TSK görevlilerini yere göğe sığdıramıyor.

“İBADETİMİZİ YAPTIK”

Bir ayin sonrası konuşan Suriyeli kadın, “Şimdi biz kilisedeyiz. İbadetimizi yaptık. Daha önceden gelemiyorduk. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı.” dedi.

https://www.ensonhaber.com/baris-pinari-bolgesindeki-kilise-onarildi.html

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