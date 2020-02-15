Trabzon’da Hristiyan mezarına saldırı

14 yıl önce öldürülen Rahip Andrea Santoro’nun da hizmet ettiği Trabzon San Maria Kilisesi’nin mezarlığına saldırıldı.

Santa Maria Katolik Kilisesi mezarlığına yeni defnedilen Zehra Çolak’ın mezarı üzerindeki haç yakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hristiyanhaber’in aktardığı bilgilere göre Santa Maria Katolik Kilisesi cemaatinden Zehra Çolak, 17 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Çolak’ın naaşı 18 Ocak’ta kilisede düzenlenen dini törenin ardından kilisenin 500 metre kadar yukarısında yer alan Arafilboyu mahallesinde bulunan kilisenin mezarlığına defnedildi.

Mezarın başına da geçici olarak tahta haç yerleştirildi. Defin törenine katılanlardan edinilen bilgiye göre defin sırasından küçük bir grup tekbir getirerek provakasyon yaratmaya çalıştı.

Eşinin mezarını en son 10 gün önce 4 Şubat’ta ziyaret eden Veysel Çolak, 14 Şubat günü tekrar ziyaret ettiğinde mezarın saldırıya uğradığını gördü.

Çolak, geçici olarak yerleştirilen haçın yerinde olmadığını gördü. Mezarın etrafını araştıran Veysel Çolak, tahta haçın söküldükten sonra kırılarak mezarın yakınında yakıldığını farketti.

Durumu Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak bildiren Çolak’in ifadesini alan polisler mezarın ve yakılan haçın görüntülerini çekerek soruşturma başlattı.

Trabzon Santa Maria Kilisesi rahibi Andrea Santoro 5 Şubat 2006’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ahval News

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