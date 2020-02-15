Çin ve Vatikan arasında ilk üst düzey temas: Dışişleri bakanları buluştu

Diplomatik bağı bulunmaya Çin ile Vatikan arasında ilk kez üst düzey temas gerçekleşti, iki tarafın dışişleri bakanları Almanya’da bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Vatikan temsilcisi Başpiskopos Paul Gallagher’in Münih’teki görüşmesi, iki yönetim arasında 1951 yılından bu yana kopuk olan ilişkilerin iyileşmesinin önemli bir göstergesi olarak yorumlandı.

Taraflar arasındaki ilk diyalog adımı, Ekim 2018’de yapılan anlaşmayla atılmıştı. Anlaşma gereği Papa Francis, Çin tarafından atanmış 7 piskoposu tanımıştı. Yaklaşık 12 milyon Katolik’in yaşadığı Çin’de daha önceleri Pekin yönetiminin kontrolündeki Çin Kilisesi’ne bağlı kiliselerle, resmi olmayan ve Vatikan’a bağlı ‘yeraltı kiliseleri’ bulunuyor, bu durum ülkedeki Hristiyanlar arasında anlaşmazlıklara sebebiyet veriyordu.

Ülkedeki Katolik piskoposları kendisi seçmek isteyen Pekin yönetimi, söz konusu atamaların Vatikan tarafından yapılmaya çalışılmasını iç işlerine müdahale olarak görerek Papa’nın atadığı piskoposları daha önce tanımıyordu. Anlaşmayla birlikte, papaz ve piskopos atanmasına her iki tarafa da söz hakkı tanındı.

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya’da bulunan Wang ve Gallagher, 2018’de imzalanan anlaşmanın önemini vurgulayarak, Katolik Kilisesi ile Çin halkı arasındaki diyaloğun devamı için çaba göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

İlk diplomatik toplantıda koronavirüs salgını da gündemdeydi

İki bakan, dışişleri düzeyinde ilk kez düzenlenen toplantıda, bin 500’den fazla can kaybına yol açan koronavirüs (Covid-19) salgınını da konuştu.

Çin’in resmi haber ajansına göre Wang, salgının ‘etkili bir şekilde kontrol altına alındığını’ ifade etti. Çinli bakan ayrıca uluslararası toplumun salgınla mücadelede Çin’e destek olmasında Vatikan’ın önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Euronews

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