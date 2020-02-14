Uluslararası Hrant Dink Ödülü, 2020 yılı için aday önerilerinizi bekliyor

Uluslararası Hrant Dink Ödülü, 15 Eylül 2020’de 12. kez sahiplerini bulacak.

Ödül her yıl ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren kişi, kurum veya gruplara veriliyor. Hrant Dink Vakfı, ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara manen destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Adaylarınızı 30 Nisan tarihine kadar önerebilirsiniz!

Nasıl aday gösterebilirim?

Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olduğunu düşündüğünüz kişi, kurum veya kuruluşları odul@hrantdink.org adresine yazarak aday gösterebilirsiniz. Aday önerilerinizle ilgili ayrıntılı bilgi göndermeniz, jürinin karar verme sürecine yardımcı olacaktır.

Geçtiğimiz yıllardaki ödül sahipleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

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