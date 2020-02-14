Taner Akçam: “Türkiye devleti, Ermeni Soykırımı’na dair telgrafları saklıyor”

Tanınmış Türk soykırım bilimcisi Taner Akçam, “Al Arabiya TV”ye verdiği demeçte Tükiye hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

1919 yılında İstanbul askeri mahkemesinde kullanılan Ermeni Soykırımı’na dair telgrafların Türkiye devleti tarafından saklandığını vurgulayan Akçam, askeri mahkemede kamu davacıların bu telgrafları esas alarak iddianameler düzenlediklerini ve bunlara atıfta bulunularak mahkeme kararlarının verildiğini aktardı.

Anılan evraklara devlet arşivlerinde rastlandığını anlatan Taner Akçam, Türkiye’de sivil toplumun temsilcilerinin, demokrasi ve insan hakları için verdikleri mücadele kapsamında Ermeni Soykırımı’nın da tanınması için çaba harcadıklarını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/14/Taner-Akçam-Ermeni-Soykırımı-Türkiye/176129

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