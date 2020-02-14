Soykırım’dan kurtulan 105 yaşındaki Nurhan dede Ermenistan vatandaşı oldu

Ermenistan Polisine bağlı Pasaport ve Vizeler Müdürüğü Başkanı Albay Mnatsakan Biçakhçyan, 105 yaşındaki Nurhan dedenin İtalyan vatandaşlığından Ermenistan vatandaşlığına geçtiğini bildirdi.

Biçakhçyan “Nurhan dede 1915 yılında batı Ermenistan’da dünyaya geldi. İtalyan vatandaşı olan 105 yaşında olan Nuhan dede Ermenistan vatandaşlığına geçip ülkemizin pasaportu onurla taşıma isteğini bize ilitti” yazdı.

Bütün uygulamalarının Nurhan dedenin evinde yapıldığını belirten Biçakhçyan ona uzun ömürler ve sağlıklar diledi.

ERMENİ HABER AJANSI

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