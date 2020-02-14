Papa, hidrojen enerjisini kutsadı

Küresel ısınma ve hava kirliliği konusunda duyarlılığını her fırsatta dile getiren Papa Francis, Türk bilim insanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu ile 7 Şubat’ta bir araya geldi. Papa, Veziroğlu’nun fikir babası olduğu ve çevre sorunlarına çözüm olarak sunduğu hidrojeni kutsadı, çalışmalarda destek sözü verdi

AYSEL BOZAN YILMAZ

Türk bilim insanı Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu, 7 Şubat’ta, Papa Francis ile bir araya geldi. Bir asra yaklaşan ömrünü bilime adayan, küresel ısınmanın ve hava kirliliğinin çözümü için “Hidrojen Enerjisi” fikrini ortaya atan ve bu alandaki çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Veziroğlu, çevreyle ilgili duyarlılığını her fırsatta dile getiren Papa’ya, çözümün hidrojen enerjisinde olduğu anlattı. 5 kişilik heyetle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, çalışmaları dikkatle dinleyen Papa, hidrojeni kutsadı ve heyete “Çalışmalarınıza devam edin, biz de sizi destekleyeceğiz” dedi.

Papa’nın kabul ettiği delegede, Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nejat Veziroğlu’nun yanı sıra Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Başkanı John W. Sheffield; Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Asbaşkanı Ayfer Veziroğlu; Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği Latin Amerika Asbaşkanı Juan Carlos Bolcich ve Dünya Hidrojen Enerjisi Derneği İtalya Yönetim Kurulu Üyesi Giuseppe Spazzafuma yer aldı. Ayrıca delegelerin ailelerinden Lili Ferruh Veziroğlu, Barbara Bolcich ve Nataşha Spazzafuma da ziyarette yer aldı.

Vatikan madalyası verdi

Veziroğlu, ziyareti Milliyet’e anlattı:

“Vatikan hududundan özel İsviçreli askerlerin arasından geçerek Papalık Sarayı’na vardık. Toplantı saatinde Papa Francis bizi kütüphanesine aldı ve bize Vatikan madalyası hediye etti. Biz de dernek olarak hazırladığımız dilekçeyi verdik. Sonra beş kişilik delegeyi toplantı salonuna aldılar. Papa’ya iklim değişikliğini günümüzün en büyük problemi olarak dile getirdiği için teşekkür ettik. Yegâne ve kalıcı çözümü olarak hidrojen enerjisini anlattık. Hidrojen enerjisinin nasıl küresel ısınmayı sona erdireceğini ve ayrıca hava kirliliğini ortadan kaldıracağını anlattık. İlgiyle dinledi, sorular sordu. Bu konuda epey bilgiliydi. Hidrojeni kutsadı ve ‘Çalışmalarınıza devam edin, biz de sizi destekleyeceğiz’ dedi.”

Papa Francis, Prof. Dr. Nejat Veziroğlu ile heyette yer alanlara Vatikan Madalyası hediye etti.

Dünya, cennet haline gelecek

Papa Francis’i ziyaret eden heyet, kendisine bir de dilekçe sundu. Dilekçede, hidrojen enerjisinin iklimi, sanayi devrimi öncesindeki seviyeye döndüreceğine, Dünya’yı sonsuza dek bir cennet haline getireceğine dikkat çekildi. Papa’ya sunulan dilekçede şunlar kaydedildi:

“Sayın Papa, basın açıklamalarınızda zamanımızın en büyük sorununun İklim Değişikliği/Küresel Isınma olduğunu ve acilen bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladığınız için minnet duyarız. Biz en iyi ve tek çözüme sahibiz: Hidrojen Enerjisi.

Hidrojen, hayatla uyumlu olan tek yakıttır. En temiz, en etkili, en hafif ve yenilenebilir yakıttır. Hidrojen üretimi için birincil enerji, hidrojenden oluşan Güneş’ten gelir ve Güneş enerjisi, Güneş’in içerisindeki hidrojen füzyonundan gelir. Güneş olduğu sürece hidrojen kaynağımız asla tükenmez. İklimi sanayi devrimi öncesindeki seviyesine geri getirecektir. Hidrojen, fosil yakıtlar gibi iklim değiştiren gazlar üretmez. Çevre kirletici madde de üretmez. Bu nedenle, hava kirliliğini ortadan kaldırmanın en iyi çaresidir.

2015 yılında dünya ülkeleri iklim değişikliğiyle savaşmak için Paris İklim Anlaşması adında bir anlaşma imzaladı. 2017 yılında bu önemli görevde yardımcı olsun diye 13 enerji ve taşımacılık şirketi ‘Hydrogen Council” adında bir örgüt kurdu ve teklifimizi iklim değişikliğini ortadan kaldırmak için en iyi ve tek çözüm olarak desteklediler. 2017’den beri her geçen gün daha fazla şirket, günümüzde toplam katılımcı sayısı 60 olan Hydrogen Council’a katılıyor.

Sayın Papa, yukarıda anlatılanlar sebebiyle, Hidrojen Enerjisinin İklim Değişikliği/Küresel Isınma için en iyi kalıcı çözüm olduğunu açıklamanızı hürmetle arz ederiz. Bu çözüm Dünya’yı bitkiler, hayvanlar ve insanlar için sonsuza dek bir cennet haline getirecektir! Saygıyla arz edilmiştir.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/papa-hidrojen-enerjisini-kutsadi-6144470

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