Mezarda bile haça tahammül yok!

Trabzon’da daha önce rahibi Andrea Santoro’nun şehit edilmesiyle gündeme gelen Santa Maria Katolik Kilisesi’nin mezarlığında da Hristofobik bir saldırı meydana geldi.

Santa Maria Katolik Kilisesi cemaatinden Zehra Çolak, 17 Ocak’ta yaşamını yitirdi. 18 Ocak’ta da kilisede düzenlenen dini törenin ardından kilisenin 500 metre kadar yukarısında yer alan Aya Filbo (Arafilboyu) mahallesinde bulunan kilisenin mezarlığına defnedildi. Mezarın başına da geçici olarak tahta haç yerleştirildi. Defin törenine katılanlardan edinilen bilgiye göre de defin sırasından küçük bir grup tekbir getirerek defin törenini sabote etmeye ve provakasyon yaratmaya çalıştı.

Eşinin mezarını en son 10 gün önce 4 Şubat’ta ziyaret eden Veysel Çolak, 14 Şubat günü tekrar ziyaret ettiğinde şok edici bir gercekle karşılaştı. Eşinin mezarına giden Çolak, geçici olarak yerleştirilen haçın yerinde olmadığını gördü. Mezarın etrafını araştıran Veysel Çolak, tahta haçın söküldükten sonra kırılarak mezarın yakınında yakıldığını gördü.

Durumu Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak bildiren Çolak’in ifadesini alan polisler mezarın ve yakılan haçın görüntülerini çekerek soruşturma başlattı.

Eşinin mezarı kazılırken de haçın çalınmaya çalışıldığı, mezarlığa gelen yüzünü kapatan ve köpekle giren bir kişinin haçı çalmaya çalıştığı, mezarlıkta oynayan çocukların tepkisi üzerine çocuklara köpeğini saldırarak kaçtığı öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü olayın faillerinin yakalanması için soruşturma başlatılırken, Veysel Çolak’ın davacı olması üzerine de savcılık olayı mahkemeye taşıyacak.

https://www.hristiyanhaber.net/2020/02/14/mezarda-bile-haca-tahammul-yok/

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