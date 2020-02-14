Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram’dan Beşşar Esad’a mektup

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a teşekkür mektubu gönderip Suriye Halk Konseyi (Parlamento) taarfından Ermeni Soykırımını tanıyan ve kınayan tasarısının kabul edilmesini takdirle karşıladığını ifade etti.

Kilikya Ermeni Katolikosu yazdığı mektupta “Eminiz, siz ve babanız geçen yıllarda Ermeni Soykırımının tanınma ve kınanma sürecine büyük katkı sağladınız. Bu bağlamda bunun altını çizmek istiyorum ki Suriye halkı daha 100 yıl önce Soykırımdan kurtulan Ermeni evlatlarını kendi ülkesine barındırırken Ermeni Soykırımını kabul etmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

Kilikya Ermeni Katolikosu ayrıca “Soykırımdan kurtulabilen evlatlarımızla ekmeğinizi paylaşırken siz soykırımını tanıdınız. İşte bu nedenle Diasporadaki halkımız özel bir sevinç ve mutlulukla Suriye Parlamentosunun bu kararını karşılıyor. Suriye Parlamentosuna, size, tüm Suriye halkına ve Suriye Cumhuriyetine barış ve refah diliyoruz” sözlerini de kullandı mektubunda.

Benzer bir mektup ta Kilikya Ermeni Katolikosu Suriye Parlamentosu Başkanına da gönderdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/14/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Suriye-Beşşar-Esad/176107

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