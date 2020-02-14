KEVORK HAGOPCİYAN’IN ZİYARETİ

Viyana’dan Kevork Hagopciyan 13 Şubat 2020, Perşembe, saat 10.00’de Patrikliğimize bir ziyarette bulunarak Patrik Sahak II. Hazretleri tarafından kabul edildi.

Genç öğrenci doktora çalışmasının için yaptığı bu ziyareti esnasında Türkiye ve Lübnan Ermeni toplumlarının uluslararası kanunlar ışığı altındaki hakları konusu çalışması konusunda Patrik Hazretleri’nin de fikrini almayı özellikle istediğini belirtti. Hagopciyan öncelikle Patrik Hazretleri’ni tebrik ederek kendisine başarılar diledi, daha sonra çalışması hakkında bilgiler aktardı.

Patrik Hazretleri ziyaret için teşekkür ettikten sonra, Türkiye’deki Ermeni toplumu hakkında bilgi verdi. Ruhani Önderimiz genç hukukçuyu kutlayarak seçtiği önemli konudan dolayı kutladı. Hagopciyan’ın sorularını yanıtladıktan sonra, ona akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...