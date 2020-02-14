Jewishpress’e göre Türkiye Kudüs’te Ermenilere karşı özel politika yürütüyor

İsrail’deki Jewishpress sitesinde yayınlanan haberde yer alan bilgilere göre Türkiye Kudüs Eski Şehrinde Ermeni ve Hristiyan mahallelerini hedef alarak aktif bir şekilde faaliyete başladı.

Bu mahallelerde yaşayanların anlattıklarına göre son yıllarda Türk yekililer onları Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımını inkar etmeye ikna ediyorlar.

Özellikle mahallenin sakinlerinden biri olan İlya Kahabadijan Ermeni Soykırımı hakkında resimler, belgelerin yer aldığı küçük bir müzeye sahip olduğunu anlattı. Türk bir diplomat gelip onunla sohbet etmeye başladı. Sohbetin nereye varacağını merak eden İlya çok geçmeden anladı ki Türk diplomat onu bu müzeyi kapatmaya ikna etmeye çalışıyor.

Türkiye Hükümetini temsil eden bazı şahıslar ayrıca Ermenilere farklı amaçlara yönelik 3000 dolarlık hibe teklif etmişler, fakat Ermeniler bu hibeleri reddettiler, çünkü bunlar onları sustrmaya yönelik olduğundan emindirler.

Birkaç ay önce de Ermeni mahallesinin sakinleri mahallede bulunan mülklerden birinin değerinden üç kat daha pahalı satıldığından şaşırdılar. Daha sonra Ermeni mülkünü satın almak için paranın Türkiye’den geldiği öğrenildi.

İsrail devleti kendisi de özellikle Kudüs’te Türklerin bu faaliyetlerinde ve ‘Müslüman kardeşlere’ verdiği destekten rahatsız. Her ne kadar da İsrail Türkiye ile ilişkilerinden Ermeni Soykırımını tanımazsa da son zamanlarda İsrail devlet adamları Ermeni Soykırımı tanıma gerektiğini sıkça dile getiriyorlar.

Kudüs’te Eski Şehirde son zamanlarda Türk turistlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Onlar tarafından da bazen Ermeni karşıtı hareketler yapılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/14/Jewishpress-Türkiye-Kudüs-Ermeniler/176122

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