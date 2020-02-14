Bin 800 yıllık tarih sergilenecek

Amasya’nın Yavru köyündeki kazılarda bulunan Roma dönemine ait bin 800 yıllık taban mozaiği, 3 yıllık restorasyonun ardından “Elma Mozaiği” adı verilerek Amasya Müzesi’nde sergilenmeye başlanacak.

Mehmet Menekşe

Amasya Müze Müdürlüğü’nce, 2014 yılında Yavru köyü Küpderesi mevkiindeki kazıda bulunan Roma dönemine ait bin 800 yıllık ve 47 metrekarelik taban mozaiğinin birleştirme işlemlerinde sona gelindi. 2014’te Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon uzmanlarınca araziden alınarak Amasya Müze Müdürlüğü’ne taşınan mozaiğin, uzmanlar tarafından milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. Kurtarma kazısında iki ayrı bölümde açığa çıkarılan taban mozaiğinin girişte bulunanının genelde geometrik desenlerin hakim olduğu avlu ile Roma dönemi villasının dinlenme mekanı, milattan sonra beşinci yüzyılda küçük bir kilise mekânına dönüştürüldüğü tahmin ediliyor. Mozağin içerisinde bir adet ağaç ve üzerinde misket elması betimle keklik figürleri tasviri bulunuyor. Amasya Müzesi Müdürlüğü’nce birleştirme işlemi süren mozaik, kısa bir süre sonra sergilenmeye başlanacak.

Elma ile Amasya’nın bin 800 yıllık bağı

Amasya Valisi Osman Varol, mozaiğin sergilenme sürecine ilişkin bilgi verdi. Vali Varol “İşin son aşamasına geldik. Müze içerisinde mozaiğin sergileneceği bir alan oluşturduk. Ekip, çalışmalarını sürdürüyor ve restorasyon süreci bitince mozaik sergilenecek. Yaklaşık olarak bin 800 yıllık bir eserden söz ediyoruz. Amasya’nın elma ile bu kadar özdeşleşmesinin bin 800 yıl öncesinde bile elmanın önemli ve meşhur bir ürün olduğunu gösteren bir kanıt diye düşünüyoruz. Bu nedenle mozaiğin adını ‘Elma Mozaiği’ koyduk” dedi.

AMASYA

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bin-800-yillik-tarih-sergilenecek-1720368

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