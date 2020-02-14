Beyoğlu’nun kültür sanat hayatı yeniden nasıl canlanır?

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Cengiz Semercioğlu

Önceki akşam Pera Palas Oteli’nde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sanatçılar, gazeteciler ve Beyoğlu’nun kültür sanat hayatı üzerine fikir sunacak kanaat önderi isimlerle buluştu.

Kumbaracı 50, Asmalı Sahne gibi özel tiyatroların, Majestik gibi sinemaların yöneticileri, Derviş Zaim, Ezel Akay, İzzet Günay, Vildan Atasever, Sermiyan Midyat, Çiğdem Tunç, Volkan Severcan, Nedim Saban, Turgay Tanülkü, Hakan Boyav, Gülsüm Ali, Görgün Taner gibi isimler katıldı yemekli sohbet toplantısına.

Yapı Kredi Yayınları, Avusturya Kültür Ofisi gibi kurumların da olması güzeldi.

Beyoğlu Kültür Sanat Dünyası ile İstişare Toplantısı’ydı bu buluşmanın adı.

“Beyoğlu’nu Dinliyor, Birlikte Yönetiyoruz” sloganıyla yola çıkan Başkan Yıldız, hem kurumların hem sanatçıların görüşlerini dinleyerek yemek boyunca notlar aldı.

Sanatçılar ve kurum temsilcileri önerilerini, temennilerini ve isteklerini ilettiler.

Beyoğlu’nun kültür-sanat hayatının yeniden canlanması için işin uzmanlarından fikir almak, görüş alışverişinde bulunmak şeffaf yönetim adına güzel bir adım.

Yerel yönetimlerin STK’ları, konunun uzmanı dinamikleri dinleyerek bir konuda adım atması güzel…

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nda bunu yapıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu

Yılsonuna doğru açılacak AKM’den başlayarak, Galata Kulesi’ne kadar uzanan yolun adı Kültür Yolu olacak.

Bu yol diğer tarafta Tersane’den, Galata’ya kadar uzanacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığımız röportajda anlatmıştı bu projesini bana.

Bu sefer sanatçılarla yemekli toplantıda fikirlerini söyledi.

Peki bu yolda neler yapılacak:

◊ Yeşilçam Sokağı yenilenecek…

◊ Garibaldi Sahnesi ve Narmanlı Han açıldı…

◊ AKM yıl sonunda açılacak…

◊ Tarık Zafer Tunaya yeniden sinema-tiyatro merkezi olacak…

◊ İBB’nin restore ettiği Muammer Karaca Tiyatrosu açılacak…

◊ Haliç’te açılacak Tersane İstanbul’da üç müze olacak. Bunlardan biri ilk Kadın Müzesi olacak…

◊ Sadberk Hanım Müzesi, Sarıyer’den Tersane’ye taşınacak…

◊ Atlas Sineması, sinema müzesine dönüştürülecek…

◊ Mısır Apartmanı, Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak düzenlenecek…

◊ İstiklal’de ışıklandırma sadece yılbaşında değil yıl boyu sürecek…

◊ Uluslararası Gastronomi Festivali yapılacak…

◊ Tiyatrolar desteklenecek…

29 Ekim

kutlamaları

Atatürk Kültür Merkezi’nde kaba inşaatın yüzde 85’i, inşaatın genelinin ise yüzde 25’lik kısmı tamamlanmış durumda.

İnşaatın önündeki tabelada zaten bitiş süresi olarak 2020 yıl sonu yazıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılki Cumhuriyet kutlamalarının AKM’de yapılmasını istediğini ve bu yüzden inşaatın hızlandığını söyledi.

Haydar Ali yıldız, AKM’de opera sahnesinin ortaya çıktığını, inşaat tam olarak bitmese de bu yılki 29 Ekim kutlamalarında ilk etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

İnşaatta bir gecikme olmazsa bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları AKM’de…

Taksim Meydanı’nda

Kilise Vakfı kira alıyor

Ahmet Hakan’ın ortaya attığı Taksim’deki Aya Triada Kilisesi’nin altındaki dükkanların kaldırılması önerisi de gündeme geldi

Haydar Ali Yıldız’la buluşmamızda.

Ahmet Hakan, “Taksim’deki cami ortaya çıktı, Aya Triada Kilisesi de ortaya çıksın, kilisenin etrafındaki dükkanlar temizlensin” demişti.

Başkan Yıldız, “Biliyor musunuz oradaki dükkanların kirasını Kilise Vakfı alıyor. Dükkanlar kilisenin kiracısı” dedi.

Bu detayı bilmiyordum ben, bazı dükkanların mal sahibi olduğunu sanıyordum.

Bunu duyunca açıkçası şaşırdım.

Bu dükkanların oradan kaldırılması için vakfın onayının gerektiğini, Kilise Vakfı’nın bu taleple belediyeye başvurması gerektiğini söyledi Başkan.

Yani bizim “görüntü kirliliği” dediğimiz şeyi meğer Kilise Vakfı’nın kendisi yaratıyormuş.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/beyoglunun-kultur-sanat-hayati-yeniden-nasil-canlanir-41446893

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