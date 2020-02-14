Almanya’da bulunan Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’lı gazetecinin sorularına cevap verdi

Çalışma ziyareti için Almanya’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Friedrich Ebert Vakfında düzenlenen görüşme sırasında Azerbaycanlı gazetecinin dile getirdiği sorularına da cevap verdi.

Ermenistan Başbakanı özellikle tek taraflı hareketlerle Karabağ meselesinin çözümünün mümkün olmadığını vurguladı.

Nikol Paşinyan Azerbaycan’lı gazetecinin sorularına cevaben “Azerbaycan’da topraklardan behsetmeyi çok seviyorlar, fakat biz güvenlikten konuşuyoruz ve bu çok önemli bir unsurdur. Azerbaycan Ermeni katleden insanı kahramanlaştıran bir ülkedir” ifadelerini dile getirip Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de katil Ramil Safarov tarafından Ermeni subay Gurgen Margaryan’ın haince öldürülmesini hatırlattı.

Ermenistan Başbakanı konuşmasında yakın geçmişte Azerbaycan tarafından Ermenistan’daki yerleşimleri devamlı ateş altında tutulduğunu ve insanların evden çıkamadıklarını da hatırlattı.

Böylece Paşinyan’a göre Artsakh Cumhuriyeti kendi güvenliği konusunda asla taviz vermeyecek.

Azerbaycanlı gazetecinin “Karabağ Ermenistan’dır ve nokta” ifadesiyle ilgili sorusuna ise Nikol Paşinyan “Bunun çok basit açıklaması var. Çünkü biz Karabağ’a karşı yapılan herhangi bir saldırı Ermenistan’a karşı yapılan saldırı olarak algılıyoruz” sözleriyle cevap verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/14/Ermenistan-Karabağ-Azerbaycan-Almanya/176103

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