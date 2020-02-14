14 Şubat’ta KarDes’le İstanbul’un aşklarına kulak verin

KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turlar Rehberi, “İstanbul’un Aşkları” turu ile efsanelere, şiirlere, romanlara, şarkılara konu olmuş aşkların hikâyesini sunuyor.
Maria Missakian şiirinin hikâyesini, Kehribardji Apartmanı’nda yazılan romanları, Koris Pirgosis yahut Kız Kulesi’yle efsaneleşen aşkları, Bedros Turyan’ın mezarının Ermeni âşıklar açısından önemini, Hatırla Margaret şarkısının hikâyesini, Mihr ü Mâh’ın sonsuzluğa nasıl işlendiğini dinleyip, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar gelen aşkları KarDes’le keşfedin.
Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği “İstanbul’un Aşkları” turu 10 duraktan oluşuyor. Sizleri, İstanbul’un kültürel çeşitliliğini yılın bu zamanında sevgiyle hatırlamaya ve KarDes’le gezmeye davet ediyoruz.
https://hrantdink.org/tr/ongorunum/2219-14-subat-ta-kardes-le-istanbul-un-asklarina-kulak-verin
İlk yorum yapan siz olun