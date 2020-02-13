Türk Dışişleri Bakanlığı: ‘Suriye’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması bir ibret vesikası’

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Hüseyin Koyuncu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye parlamentosunun 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıma kararını “başlı başına bir ibret vesikası” olarak tanımladı.

Aksoy, söz konusu karara ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, “Suriye rejimi parlamentosunda bugün alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıydı” ifadesini kullandı.

“Esad yönetiminin neden olduğu insani dramın devam ettiğine ve tarihin en vahim felaketlerinden birinin Türkiye’nin sınırında yaşandığına” dikkati çeken Aksoy, “Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye parlamentosu, Suriye-Ermenistan Dostluk Komisyonu’nun sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen kararda “Ermeni Soykırımı” tanınıyor ve kınanıyor.

Böylelikle Suriye, Lübnan’ın ardından “Ermeni Soykırımı”nı tanıyan ikinci Arap ülkesi oldu.

https://tr.euronews.com/2020/02/13/turk-disisleri-suriye-nin-1915-olaylarini-soykirim-olarak-tanimasi-bir-ibret-vesikasi

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