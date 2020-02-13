The Sun: Mkhitaryan Arsenal’a geri dönecek

İtalya’nın Roma takımı tarafından kiralanan Ermenistan futbol Milli takımı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre daha önce oynadığı İngiltere’nin Arsenal takımına geri dönecek.

Gazetede yer alan iddialara göre Roma’nın Baş Antrenörü Paulo Fonseca Ermeni futbol yıldızıyla anlaşma imzalamaktan vazgeçmiş. İngiltere’nin Arsenal takımı Mkhitaryan için 20 milyon euro istiyor, ancak Roma böyle bir masrafa hazır değil.

İtalya Serie A liginde Mkhitaryan Roma takımında 10 karşılaşmaya katıldı, 4 gole imza attı ve 1 tane gol ile sonuçlanan pas attı. Fakat sakatlıktan dolayı Serie A maçlarının çoğuna Ermeni fotbolcu katılamadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/The-Sun-Mkhitaryan-Arsenal/175931

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...