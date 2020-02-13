Suriye Parlamentosunda Ermeni Soykırımını tanıyan ve kınayan tasarı oylamaya sunulacak

Suriye Halk Konseyi (Parlamento) Sekreteri Rami Saleh 13 Şubat tarihinde öngörülen oturumda 20’inci yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı tanıma ve kınama tasarısının oylamaya sunulacağını doğruladı.

Regionmonitor.com sitesinin aktardığı bilgilere göre bu tasarı Suriye-Ermenistan dostluk grubu tarafından gündeme getirildi.

Rami Saleh’in açıklamalarına göre Ermeni Soykırımı çoktan tanındı, fakat kınayan bir tasarı da kabul etmek gerekiyor.

Suriye-Ermenistan Dostluk grubu Başkanı Nora Arisyan bunun tarihi bir karar olduğunu dile getirdi. Arisyan’a göre birçok milletvekili bu meseleyi gündeme getirdi, 2015 yılında ise Ermeni Soykırımının 100’üncü yıldönümünden dolayı Suriye Parlamentosu özel oturum düzenleyerek Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına olan saygısını ortaya koydu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Suriye-Parlamento-Ermeni-Soykırım/175994

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