Suriye Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriye’den Ermeni gazeteci Sargis Kasarcyan’ın Armenpress haber ajansına verdiği bilgiye göre Suriye Parlamentosu 13 Şubat’ta Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun daha önce bildirdiğine göre Suriye Parlamentosu Sekreteri Rami Saleh’in yaptığı açıklamaya göre bugün Suriye Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nı tanıyıp kınayan tasarıyı oylayacaktı.

Halep’te basılan “Gandzasar” Ermeni haftalık gazetesinde yayımlanan habere göre Suriye Parlamentosu’nun bugünkü gündeminde 20. yüzyılda Osmanlı yöneticileri tarafından işlenen Ermeni vb halkların jenosidinin tanınmasıyla kınanmasını tanıyan ve Suriye-Ermenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu tarafından sunulan bu tasarı yer alacaktı.

Suriye Parlamentosu Ermeni milletvekili Nora Arisyan’ın hatırlattığına göre 30’u aşkın ülkenin parlamentoları tarafından tanınmış olan Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına, Suriye Parlamentosu’nda daha önce yapılmış özel bir oturumda saygı gösterilmişti.

Suriye’nin Ermenistan elçisi Mohammed Hac İbrahim Suriye tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınması gereğine önem verdi. Elçi: “Tanıma önemlidir çünkü şimdiye kadar Ermeni Jenosidi’ni tanımış tek Arap ülkesi Lübnan’dı” dedi.

Suriye Parlamentosu Arap ve Dış Sorunları Komisyonu Putros Mırcene’nin vurguladığına göre Ermeni Soykırımı, tarihi bir gerçek ve bu jenositten sonra Suriye’nin kuzey sınırlarında yaşamış Asuri-Süryanilerin katliamı da işlendi.

Putros Mircene: “Bu insafsız olayların tekrarlanmasını önlemek için benzer jenositleri tanıyıp kınama vakti gelmişti” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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