Suriye Parlamentosu Ermeni Soykırımını kınayan tasarıyı oybirliğiyle kabul etti

Suriye Parlamentosu 13 Şubat tarihinde oybirliğiyle Ermeni Soykırımını tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul etti.

Ermenistan’da Suriye Büyükelçisi Mohammed Haj İbrahim Suriye tarafından Ermeni soykırımının tanınmasını önemsedi ve aynı suçun şimdi de teröristlerin eliyle Suriye halkına karşı işlendiğini vurguladı.

Büyükelçi yaptığı açıklamada “Suriye’nin tanıması önemliydi, çünkü şimdiye kafar Arap ülkelerinden sadece Lübnan Ermeni Soykırımını tanıdı” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere Suriye Halk Konseyi (Parlamento) Sekreteri Rami Saleh 13 Şubat tarihinde öngörülen oturumda 20’inci yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı tanıma ve kınama tasarısının oylamaya sunulacağını doğrulamıştı.

Suriye-Ermenistan Dostluk grubu Başkanı Nora Arisyan bunun tarihi bir karar olduğunu dile getirdi. Arisyan’a göre birçok milletvekili bu meseleyi gündeme getirdi, 2015 yılında ise Ermeni Soykırımının 100’üncü yıldönümünden dolayı Suriye Parlamentosu özel oturum düzenleyerek Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına olan saygısını ortaya koymuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Suriye-Parlamentosu-Ermeni-Soykırımını-tanıdı/176015

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