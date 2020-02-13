Ruhi Çenet, Ermenistan’a Gitti: Ermeniler, Türkler Hakkında Ne Düşünüyor?

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Koronavirüs salgınını yerinde görmek için Çin‘e giden Ruhi Çenet, dönüş yolunda Ermenistan’a uğradı. Ermenistan insanıyla röportajlar gerçekleştiren Ruhi Çenet insanlara Hocalı katliamını, Türkler hakkındaki düşüncelerini sordu. İzliyoruz…

https://onedio.com/haber/ruhi-cenet-ermenistan-a-gitti-ermeniler-turkler-hakkinda-ne-dusunuyor-897145

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