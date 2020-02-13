Papa Francis’ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika kıtası ve Amazonlar gibi din adamı sıkıntısı çekilen uzak bölgelerde evli erkeklerin rahip olarak görev yapmasının önünü açacak teklifi reddetti.

83 yaşındaki Papa daha önceki açıklamalarında söz konusu bölgelere atanacak rahiplerin yalnız kalmamaları için evlenmelerine izin verilebileceğini açıklamıştı.

Evli erkeklerin rahip olarak görev yapma önergesi yaklaşık 3 ay önce Güney Amerika’da görevli piskoposların 41 ret oyuna karşı 128 evet oyuyla Vatikan’a teklif edilmişti.

Papa Francis’in bu teklifi “Papalığa ait tavsiye” çerçevesinde ret ettiği, bu durumu Kilise doktrini olarak tanımlamadığı ve Katolik inancı emirleri doğrultusunda hareket ettiği belirtildi. Papa ve rahipler meclisinin söz konusu dosyasını içeriğini “inanışa ters düşen” bir teklif olarak tanımladığı ifade edildi. Muhafazakar duruşuyla bilinen Vatikan’ın eski Doktrin Bürosu Başkanı Kardinal Gerhard Mueller, söz konusu kararı “uzlaşma dosyası” olarak tanımladı.

Papa Francis’in eş cinsel açılımı

Papa göreve geldiği ilk dönemde yaptığı açıklamalarla Vatikan yönetiminde bazı açılım sinyalleri vermiş, Kilise’nin kapılarını eş cinsellere, boşanmışlara ve kürtaj yaptırmış kadınlara kapalı tutmasını eleştirmişti.

Papa söz konusu insanlar için, “Onlara merhamet ve sevgiyle yaklaşmalıyız. Kilise eş cinselleri cezalandırmak istemedi. Tanrı hepimizi özgür yarattı” gibi ifadeler kullanmıştı.

Eski Papa 16. Benedikt: Rahiplerin evlenmesi fikri şeytani yalanların” bir etkisi

Katolik Kilisesi’nin eski ruhani lideri 16. Benedikt, Papa Francis’in “bazı rahiplerin evlenmesine sıcak bakma fikrini” eleştirmiş ve bu eylemi “şeytani yalanların” bir etkisi olarak nitelemişti. 16. Benedikt ocak ayı başlarında yayımlanan kitabında Katolik din görevlilerinin her türlü zorluğa karşı direnmesi ve bekar kalarak bu geleneği sıkı bir şekilde devam ettirmelerini yazmıştı.

Amazonların yüzde 85’i kiliseye düzenli olarak gidemiyor

Cizvit tarikatına mensup ilk Papa olan Francis evli din adamlarının görev yapması teklifine ret cevabı verirken, söz konu uzak diyarlarda daha fazla rahibin görev alması için yeni yollar bulunması gerektiğini belirtiyor. Papa, kadın din görevlilerine verilen rollerin artırılmasını ve daha fazla diyakozun (Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı) çalışması gerektiğini söylüyor.

Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya gibi ülkelerin sınırlarında kalan Amazon bölgelerinde yaşayan halkın yüzde 85’i düzenli olarak kiliselere gidemiyor. Araştırmaya göre bu bölgede yaşayan bazı Katoliklerin seneler boyunca kiliseye gidemediği belirtiliyor.

https://tr.euronews.com/2020/02/13/papa-francisten-din-adam-sikintisi-yasanan-yerlerde-evli-erkeklerin-rahip-olabilmesi-tekli

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