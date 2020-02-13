Gevorg Gharibyan Türk rakibini yenilgiye uğrattı ve Avrupa Şampiyonu oldu (video)

İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşen Avrupa Güreş şampiyonasında Ermenistan adına ilk altın madalyayı 60 kg kategorisinde yarışan Ermeni güreşçi Gevorg Gharibyan kazandı. Finalde Gevorg Gharibyan Türkiye’yi temsil eden güreşçi Kerem Kamal ile altın için mücadele etti ve sonuçta zafer kazandı.

Çeyrek finalde ise Gharibyan Azerbaycan’ı temsil eden Murad Bazarov’a karşı 8:0 skorluk zafere imza atmıştı. Mücadelenin sonlarına doğru Azerbaycanlı sporcu hisslerine hakim olamayıp Ermeni güreşçinin kafasına eliyle vurmuştu. Bunu farkeden hakem bundan dolayı 2 puan Gharibyan’a vermişti. Yarı finalde Gevorg Gharibyan Estonya’yı temsil eden Hilari Mayjisau’ya karşı da yine 8:0 skorluk zafer kazanmıştı.

Böylece Gevorg Gharibyan ve Artur Aleksanyan (Beyaz ayı) Ermenistan adına ebedi şehir Roma’da altın madalyalar kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/13/Ermeni-güreş-Türk-Avrupa-Şampiyonu/175959

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