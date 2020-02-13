Fransa Tarihinde İlk Kez Bir Cihatçı “Soykırımdan” Yargılanacak

Fransa’da, IŞİD saflarında savaşan Fransız cihatçı Sabri Essid hakkında, “Ezidiler’e bilinçli soykırım uygulamak ve insanlığa karşı suç işlemek” iddiaları ile dava açıldı. Suriye’de 2018’de öldüğü açıklanan ancak öldüğüne dair bir kanıt bulunmayan Sabri Essid, hukuk nezdinde “yaşıyor” kabul edilerek gıyabında yargılanacak.

Paris Adliyesi bünyesinde kurulan özel yetkili, “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Mahkemesi Soruşturma Hakimliği, Suriye’ye giden Fransızlar aleyhinde, ilk kez terör suçu dışında bir suçlama ile dava sürecini başlattı. Ezidiler’e karşı işlenen suçlarla ilgili 2016-2019 yılları arasında Paris savcılığı tarafından açılan ön soruşturma sonunda, Ekim 2019’da “hukuki soruşturma” açılması kararı verildi.

Aralarında İnsan Hakları Uluslararası Federasyonu’nun da (FIDH) bulunduğu derneklerin talebi üzerine “insanlığa karşı suç” iddiasını genişleten Mahkeme, ilk kez bir Fransız’ı terör içerikli bir suç nedeniyle soykırım suçundan yargılama kararı aldı. Suriye’den getirilen Ezidi tanıkların dinlenmesi sayesinde yürütülecek duruşma, Essid’in gıyabında yapılacak.

Konuyu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu adına takip eden Avukat Celemence Bectarte, “insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım” konusunda uzman hakimlerden oluşan mahkemenin, isnat edilen suça ilişkin delil toplayarak, sonuçta konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağına karar verececeğini belirtti.

Irak Kürt bölgesinde çalışma yürüttüklerini belirten Bectarte, “IŞİD yetkililerinin esiri olan kadınlardan tanıklıklar topladık. Cellatları; onları alıp satanlar hakkında, bizlere çok şey anlatıldı. Gözaltına alınan, daha sonra satılan, tecavüz ve cinsel şiddet eylemlerine maruz kalan kadınların bize aktardıkları bilgiler ışığında Sabri Essid’i tanımlayabildik” dedi.

Gıyapta yargılama olanaklı mı?

Ancak, “soykırım ve insanlığa karşı işlenen bir suç” kadar ağır bir ithama ilişkin yargılama, öldüğü söylenen bir kişinin gıyabında yapılabilir mi?

VOA Türkçe’ye bu soruyu değerlendiren Avukat Bectarte, Sabri Essid’in öldüğüne dair haber gelmesine rağmen, bu yönde bir kanıt olmadığı için, “hukuk önünde yaşıyor kabul edildiğini” ve bu ilkeden yola çıkarak özel görevli mahkemede soruşturma açıldığını söyledi.

Özel görevli soruşturma hakimlerinin ilk adım olarak Sabri Essid hakkında “Uluslararası arama emri” çıkaracağını belirten Clemence Bectarte, “Bu süre içinde soruşturma sürecek, deliller toplanacak, tanıklıklar dinlenecek. Bu belgeler ışığında dava açılacak. Ancak Essid’in öldüğüne dair bir kanıt ulaşırsa dava kapanacak. Fakat, ön soruştumayı yürüten savcılık, Ezidiler’in IŞİD tarafından sistemli bir soykırıma uğradığına dair elinde somut veriler olduğu için, soruşturma görevini bu özel görevli mahkemeye devretti” diye konuştu.

IŞİD 2018’de öldüğünü açıklamıştı

Essib, daha önce 2009 yılında Irak’ta cihatçı gruplar içinde savaşmaktan yargılanarak Fransa’da 5 yıl hapis cezası almıştı. Daha da radikalleştiği cezaevinden 2011’de çıkan Essib’in annesi, Fransa’da ilk cihatçı eylemi gerçekleştiren Muhammed Merah’ın babasıyla evlenince, en radikal Fransız gruplardan Toulouse grubuna dahil oldu. Ardından 2014’te Suriye’ye giderek IŞİD saflarına katılan Essib’in, Ağustos 2014’te IŞİD’in “Sincar Dağı bölgesinde Ezidiler’e yönelik saldırısına katıldığı ve binlerce Ezidi’nin öldürülmesi, yüzlerce kadının da kaçırılarak seks kölesi haline getirilmesi” suçuna iştirak ettiği iddia ediliyor. IŞİD resmi yayın organları aracılığıyla, Essid’in 4 Şubat 2018’de bir mayına basarak öldüğünü duyurmuştu.

VOA

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...