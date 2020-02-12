YOLCU Dans Tiyatrosu sahnelerde

Tuna SAYLAĞ

Pangaltı Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD), koreograf-yönetmen Levon Taberyan tarafından sahneye konan YOLCU Dans Tiyatrosunu şubat ve mart aylarında İstanbullularla buluşturuyor.

PGönüllü ve amatörlerden oluşan otuz kişilik dans ekibiyle yaklaşık iki yılda ortaya çıkarılan gösteriyle ilgili Taberyan şunları söylüyor: “ Hayat bir yolculuk… Yolculuk zor, yol uzun; insanoğlu yaşam kaynağını sevmeyi unuttu. Yaşamda bir anlam bulmamız gerekiyorsa, dünyayı ve yaşayan her varlığı kurtarmak istiyorsak, sevgi tek kaynak.” Gösterinin galası 17 Şubat’ta Zorlu PSM Drama Sahnesinde gerçekleşecek. Projenin diğer gösterim tarihleri ise şöyle: 28 Şubat, 12 Mart ve19 Mart saat 21.00’de Kent Sahnesinde.

Zorlu touché GILAD ATZMON FEAT. ve SARP MADEN 3’ü ağırlıyor

Robbie Williams, Sinead O’Connor ve Paul McCartney gibi müzik tarihinin dev isimleriyle aynı sahneyi paylaşan, İngiltere’de yarattığı caz kasırgalarıyla hayatımıza giren dinamik ve karizmatik saksafon virtüözü Gilad Atzmon 20 Şubat akşamı touché sahnesinde konuk olacak! Cazın sadece duygu değil entelektüel birikim de barındırdığını albümlerinde yansıtan Türkiye’nin en yetenekli caz gitaristlerinden Sarp Maden ile Volkan Öktemve Alper Yılmaz da Atzmon’a eşlik edecek.

Vincent Peirani’nin akordeonundan ‘Night Walker’

Fransız caz sahnesinin önemli sanatçılarından Vincent Peirani, sadece kendi sınırlarını değil enstrümanlarının da sınırlarını zorlamayı seven emprovize caz alanında ustalaşmış, başarılı bir akordeon sanatçısı ve besteci. Peirani’nin Emile Parisien (saksafon), Tony Paeleman (klavye), Julien Herné (basgitar) ve Yoann Serra’dan (davul) oluşan ‘Living Being’ ile yayınladığı ikinci albüm olan Living Being II – Night Walker’dan parçalar seslendireceği konser, 17 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleşecek.

Trump Art Gallery’de ‘Nuh’un Gemisi’ Sergisi

Resimlerinde rüya mekânlar yaratarak çağımız toplumuna ayna tutan sanatçı Güliz Baydemir’in, ‘Nuh’un Gemisi’isimli sergisi, şubat ayı boyunca Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, Nuh’un Gemisi efsanesinden yola çıkarak oluşturduğu seride; fantastik bir atmosfer içerisinde doğa görünümlerini, insan ve çeşitli hayvan figürlerini kurguluyor, tuvallerinde yeni bir dünya sunuyor.

http://www.salom.com.tr//haber-113558-yolcu_dans_tiyatrosu_sahnelerde.html

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