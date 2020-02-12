Ülkelerin kaderi yıldızlarda gizli

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ZEYNEP TURAN

Gezegenler hangi yıldız takımında ise o gezegendeki ülkelerin duruşu da tarihin içerisinde gizlidir. Ülkelerin kuruluş tarihlerine göre Zodyak, Güneş, Ay ve gezegenlerin hareket ettikleri Burçlar Kuşağı incelemesi bu açıdan oldukça önemli.

Her ülkenin fiziki sınırları olduğu gibi, gökyüzünün de kendi içinde sınırları var. Gökyüzünüzü bir daire olarak hayal edin, bu Zodyak’ı temsil edecektir. Ayrıca bu dairenin içinde Güneş, Ay ve gezegenlerin daima hareket halinde olduklarını düşünün.

Bu cisimlerin pozisyonlarını hesaplayabilmek için referans noktaları gerekir. Bu noktalar da sabit olmalıdır. Sidereal Zodyak, sabit yıldızlar oldukları için takımyıldızlarını kullanır. Başlangıç noktası olarak da Koç takımyıldızını kullanır. Toplamda 12 takımyıldız, 360 derecelik hayali daireyi 12’ye bölerek her takımyıldızın yaklaşık olarak 30’ar dereceye karşılık gelmesini sağlar. Tropikal Zodyak ise referans olarak ekinoksları (gündönümlerini) kullanır. Yani Güneş ile Dünya arasındaki 4 mevsimi oluşturan bağlantıyı temsil eder. Zodyak’ın başlangıç noktası da yine Koç takımyıldızı ve ilkbaharın ilk günüdür. Kısacası, baharın ilk gelişiyle Güneş’in hayali dairedeki pozisyonu Koç burcunun ilk derecesindedir.

Gördüğünüz gibi insanın kendi eliyle müdahale edemediği gökyüzünün düzeni muhteşemdir. Gökyüzü, 2020 yılında en çok İkizler, Başak, Yay, Balık ve Oğlak burçlarının sıkışacağını işaret ediyor.

En dikkat çekecek şehirler veya ülkeler ise Balık ve Akrep burcu şehir ve ülkeler olacak. Gerek savaşlarla gerekse farklı olaylarla haritaları sıkışan bazı ülke ve şehirlerin kuruluş tarihleri ve burçları ise yazının devamında…

Avusturya, 12 Kasım 1918, Akrep

Birleşik Arap Emirlikleri, 2 Aralık 1971, Yay

Ermenistan, 21 Eylül 1991, Başak

Fransa, 22 Eylül 1792, Başak

İstanbul, 6 Nisan 1453, Ay Burcu Balık

KKTC, 15 Kasım 1983, Akrep

Lübnan, 22 Kasım 1943, Yay

Libya, 24 Aralık 1951, Oğlak

Mısır, 28 Şubat 1922, Balık

Rusya, 24 Ağustos 1991, Başak

Tayvan, 10 Ekim 1911, Terazi

Türkiye, 29 Ekim 1923, Akrep.

ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn ikilisi bin ölçüp bir biçmeli döngüsünden geçerken, dünyada en çok siyasetçileri ve milliyetçileri konuşacağız. Özellikle uluslararası denizler gündeme gelirken, gemiler dikkat çekecek.

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/zeynep-turan/2020/02/12/ulkelerin-kaderi-yildizlarda-gizli

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