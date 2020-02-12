Tataristan’ın başkentinde yeni bir Ermeni kilisesi inşa edilecek

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, yerel Ermeni toplumunun çabalarıyla yeni bir Ermeni kilisesi inşa edilecek.

Ermeni Apostolik Kilisesinin Rusya ve Yeni Nahçıvan Diakosluğunun dini önderi, Başpiskopos Ezras Nersisyan, 11 Şubat’ta Kazan Ermeni toplumunu temsilcileri Narek Arakelyan ile Vaghinak Manukyan’ı Moskova’da kabul etti.

Görüşme sırasında Vaghinak Manukyan, Kazan’da bir kilise ve kültür merkezinin inşa edilmesi için devlet tarafından arazi verildiğini aktardı. Kilisenin planlanma ve inşaat çalışmalarının ele alındığı görüşmede, ileride yeni kilise temelinin atılması vesilesiyle bir kutsama töreni gerçekleştirmek için Başpiskopos Ezras Nersisyan’ın Kazan’a davet edileceği kararlaştırıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/12/Tataristan-Kazan-Ermeni-kilisesi/175853

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