RÜZU İUĞGUİLUZ 75 IUĞŞMUZ

Üğşj% X$ AUIITOŞUZ

Sşğ irğşlr ub.uıumrj^ uğct=udnğ çuzuiışp, Rüzu İuğguiluz uwi+ğ mg euxzuw 75 ıuğşmuz! Şğ<uzrm auzüğnduz sg uauduirm çuzuiışp,r sg ausuğ nğ rğ şırz mg knpnd s+ıudnğuhti 55 ıuğnduz iışp,uünğ,umuz auğndiı fuiıum sg şd znğ iışp,uünğ,ndkrdzzşğnf mg buğndzumt ,upmşjzşl Hnliuauw uğer çuzuiışp,ndkşuz u,ndzşğg!

Rüzu İuğguiluz sşğ üğumuz ub.uğat zşği znğ lnwi sg fuxşj 1965rz ağuıuğumşlnf {L+´ .nğuüğşul audu=u,nz! Uxrz=znp şğucbıumuzndkrdz sg muğ uwi {L+´ uznduz st<!

*ğ sg kxvndzzşğg hrır üupkşz

Şd ,uprmzşğg hrır kuxusrz L+

*ğ sg uwi çnjşğg hrır suğrz

Şd =nd üşpşjmndkrdzg hrır uzaşıuzuw L+

Sr snxzuğ nğ ,uxşğg ,rl vşz uğqumşğ ubzuz

*” L+ – * L+ğu – L+ğu

{L+´ uzndzg uwlşdi euğqu, tğ İuğguiluz çuzuiışp,rz .nğağeuzbuzg^ zuşd irğnw np<nwz sg^ nğ^ nğ=uz ul ub.uğar çnlnğ itğşğg +ğ sg mg mnğizjztrz rğşzj ndcüzndkrdzg^ mg szuğ srbı znwz <şğsndkşuz st< şd mg buğndzumtğ gzkuzul =uxuisçum fuö=nf^ sşör ıulnf {?uxuisçum itğşğ´ .nğuüğşul znğ audu=u,nz! Uwi=uz vtğ! Hnliuauw znğ çuzuiışp,ndkşuz uğmu,u.zeğndkrdzg uwi uzüus m’gzkuzuğ itğ mnvndu, ağubuünğ, ub.uğar ünwzşğndz gzest<tz% sşör ıulnf {İrğnw ünwzg´ mnvndu, audu=u,nz! Şd çuzuiışp,g rğ çuzuiışp,ndkşuz huğıtörz st< ıumudrz mg çuzuğ znğ anğrönz sg^ uwi uzüus {Ethr anğrönz´ mnvndu, rğ znğuünwz audu=u,nwnf!

Np<nwz% sşğ irğşlr çuzuiışp,r 75usşumrz nd uznğ üğumuz ünğ,ndzndkşuz 55usşumrz! İuğguiluz çuzuiışp, sgz t nğ rğ stm iınğumtırz fğuw rim mğzuw mti cus sıu,şl^ srbı luduünwzg yzıxşl^ çuwj uznğ ünğ,şğg auonw=nf mg muğeujndrz çnlnğrz mnpst^ zuşd sşör mg .+irz sşğ ınasrm rz=zndkşuz wudşğcndkşuz nd uhğşlnd mus=rz suirz! Mğzuz= gişl nğ +ğ sg znwzrim şkt snxjndrz İuğguiluzr srdi çuzuiışp,ndkrdzzşğg^ uznzjst stmg hrır buğndzumt uhğrl irğışğnd st<^ zuşd çşsşğnd fğuw^ upupumşlnf nğ sşz= mndğ,= ındrz= ub.uğar çnlnğ judşğndz nd uzuğeuğndkrdzzşğndz^ şd euğquz= {Wudşğcndkşuz ,uxg´!

Bznğaudnğ ıuğşeuğq nd irğnw ünwzşğnf çujndnp znğuznğ anğrönzzşğ% irğşlr Rüzu İuğguiluzrz!

\\\

Uwi+ğ sşğ Ü$ t<rz fğuw çuzuiışp,ndkrdzzşğnd yndz< sg ağuıuğumu, şz= Rüzu İuğguiluztz!

http://www.normarmara.com

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...