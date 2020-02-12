Kadasetli Patrik II. Sahak Maşalyan, Hıraşapar Törenleri İle Ziyaretlerini Gerçekleştirmeye Başladı

Türkiye Ermenileri 85. Patrik Sahak Maşalyan, 11 Şubat Salı günü saat 10:00’da Yenikapı Surp Tateos Partogomeos Kilisesi ziyareti ile başladığı ve 7 gün sürecek programını 20 Şubat perşembe saat 18:00’da Kadıköy Surp Takavor Kilisesi ziyareti ile noktalayacak.

Kadasetli Patrik II. Sahak’ın, İstanbul’daki Ermeni Apostolik Kiliseleri’ne gerçekleştireceği ilk ziyaretlerin programı ise şöyle:

11 ŞUBAT SALI

10:00 – Surp Tatyos Partogomeos/YENİKAPI

11:00 – Surp Harutyun/KUMKAPI DIŞI

12:00 – Surp Hovhannes/GEDİKPAŞA

15:00 – Surp Yerortutyun (Üç Horan)/BEYOĞLU

16:00 – Surp Harutyun/TAKSİM

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

11:00 Surp Nigoğayos/BEYKOZ

14:00 Surp Yergodasan Arakelots/KANDİLLİ

15:30 Surp Kri̇kor Lusavoriç/KUZGUNCUK

17:00 Surp Haç/ÜSKÜDAR

18:30 Surp Garabed/ÜSKÜDAR

13 ŞUBAT PERŞEMBE

14:00 Surp Pırgiç (Hastane)/KAZLIÇEŞME

15:30 Surp Isdepannos/YEŞİLKÖY

17:00 Zinunt Surp Asdvadzadzni/BAKIRKÖY

14 ŞUBAT CUMA

10:00 Surp Hagop Altimermer/KOCAMUSTAFAPAŞA

15:00 Surp Hovhannes/NARLIKAPI

17 ŞUBAT PAZARTESİ

09:30 Surp Nigoğayos/TOPKAPI

10:30 Surp Yeğya/EYÜP

11:30 Surp Asdvadzadzin/EYÜP

12:30 Surp Hireşdagabed/BALAT

14:00 Surp Krikor Lusavoriç/TOPHANE

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

10:00 Surp Asdvadzadzin/BEŞİKTAŞ

11:00 Surp Asdvadzadzin/ORTAKÖY

13:00 Yerevman Surp Haç/KURUÇEŞME

14:30 Surp Santuht/RUMELİHİSAR

16:00 Surp Yerits Mangants/BOYACIKÖY

20 ŞUBAT PERŞEMBE

10:00 Surp Vartanants/FERİKÖY

16:00 Surp Nişan/KARTAL

18:00 Surp Takavor/KADIKÖY

Kadasetli Patrik II. Sahak Maşalyan’ı kilise ziyaretlerinin ilk gününde, kiliselerin din görevlileri karşılarken, kendisine Rahip Şınork Donikyan, Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli Peder Krikor Damatyan, Peder Goryun Fenerciyan, Peder Zakar Koparyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Uhanyan’ın yanısıra, kiliselerin diyakon ve mugannileri de eşlik ettiler.

Hıraşapar’ın kelime anlamı: Mucizevi görkemli Tanrı.

Hıraşapar bir ilahi türüdür. Yeni seçilen her Patrik geleneksel olarak “Patrik” ünvanı ile kiliselere ilk ziyaretini gerçekleştirir. Bu ziyaretlerde kiliseye girişte “Hıraşapar” ilahisi söylenir. Takribi 5-10 dakika süren bir törendir. Özel bir dönemi yoktur. Her Patrik seçildikten kısa bir süre sonra bu ziyaretleri gerçekleştirip, Ruhani çobanlığının bereketini sunar.

https://haber.sat7turk.com/kadasetli-ii-sahak-masalyan-hirasapar-torenleri-ile-ziyaretlerini-gerceklestirmeye-basladi/

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