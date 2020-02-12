Kadasetli Patrik II. Sahak Maşalyan, Hıraşapar Törenleri İle Ziyaretlerini Gerçekleştirmeye Başladı

Türkiye Ermenileri 85. Patrik Sahak Maşalyan, 11 Şubat Salı günü saat 10:00’da Yenikapı Surp Tateos Partogomeos Kilisesi ziyareti ile başladığı ve 7 gün sürecek programını 20 Şubat perşembe saat 18:00’da Kadıköy Surp Takavor Kilisesi ziyareti ile noktalayacak.
Kadasetli Patrik II. Sahak’ın, İstanbul’daki Ermeni Apostolik Kiliseleri’ne gerçekleştireceği ilk ziyaretlerin programı ise şöyle:
11 ŞUBAT SALI
10:00 – Surp Tatyos Partogomeos/YENİKAPI
11:00 – Surp Harutyun/KUMKAPI DIŞI
12:00 – Surp Hovhannes/GEDİKPAŞA
15:00 – Surp Yerortutyun (Üç Horan)/BEYOĞLU
16:00 – Surp Harutyun/TAKSİM
12 ŞUBAT ÇARŞAMBA
11:00 Surp Nigoğayos/BEYKOZ
14:00 Surp Yergodasan Arakelots/KANDİLLİ
15:30 Surp Kri̇kor Lusavoriç/KUZGUNCUK
17:00 Surp Haç/ÜSKÜDAR
18:30 Surp Garabed/ÜSKÜDAR
13 ŞUBAT PERŞEMBE
14:00 Surp Pırgiç (Hastane)/KAZLIÇEŞME
15:30 Surp Isdepannos/YEŞİLKÖY
17:00 Zinunt Surp Asdvadzadzni/BAKIRKÖY
14 ŞUBAT CUMA
10:00 Surp Hagop Altimermer/KOCAMUSTAFAPAŞA
15:00 Surp Hovhannes/NARLIKAPI
17 ŞUBAT PAZARTESİ
09:30 Surp Nigoğayos/TOPKAPI
10:30 Surp Yeğya/EYÜP
11:30 Surp Asdvadzadzin/EYÜP
12:30 Surp Hireşdagabed/BALAT
14:00 Surp Krikor Lusavoriç/TOPHANE
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
10:00 Surp Asdvadzadzin/BEŞİKTAŞ
11:00 Surp Asdvadzadzin/ORTAKÖY
13:00 Yerevman Surp Haç/KURUÇEŞME
14:30 Surp Santuht/RUMELİHİSAR
16:00 Surp Yerits Mangants/BOYACIKÖY
20 ŞUBAT PERŞEMBE
10:00 Surp Vartanants/FERİKÖY
16:00 Surp Nişan/KARTAL
18:00 Surp Takavor/KADIKÖY
Kadasetli Patrik II. Sahak Maşalyan’ı kilise ziyaretlerinin ilk gününde, kiliselerin din görevlileri karşılarken, kendisine Rahip Şınork Donikyan, Rahip Harutyun Damatyan, Kıdemli Peder Krikor Damatyan, Peder Goryun Fenerciyan, Peder Zakar Koparyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Uhanyan’ın yanısıra, kiliselerin diyakon ve mugannileri de eşlik ettiler.
Hıraşapar’ın kelime anlamı: Mucizevi görkemli Tanrı.
Hıraşapar bir ilahi türüdür. Yeni seçilen her Patrik geleneksel olarak “Patrik” ünvanı ile kiliselere ilk ziyaretini gerçekleştirir. Bu ziyaretlerde kiliseye girişte “Hıraşapar” ilahisi söylenir. Takribi 5-10 dakika süren bir törendir. Özel bir dönemi yoktur. Her Patrik seçildikten kısa bir süre sonra bu ziyaretleri gerçekleştirip, Ruhani çobanlığının bereketini sunar.
https://haber.sat7turk.com/kadasetli-ii-sahak-masalyan-hirasapar-torenleri-ile-ziyaretlerini-gerceklestirmeye-basladi/
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