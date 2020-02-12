Galler Prensi Charles’tan Ezidilere müjde: İnancınız resmi olarak kabul edilecek

Abdulhakim Günaydın

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi (EYRM) Başkanı ve Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg, 28 Ocak 2019’da hayatını kaybetti.

Tahsin Beg, hayatını kaybetmeden 3 yıl önce Birleşik Krallık’a yaptığı ziyarette Galler Prensi Charles ve dönemin başbakanı ile bir araya geldi.

Prens Charles, 2014’teki saldırılarda evini terk etmek zorunda kalan ve IŞİD’in eline düşen kadın ve çocukların kurtarılması için yardım sözü verdi.

O söz kapsamında Birleşik Krallık’ın yardım kuruluşu olan AMAR Vakfı da Britanyalı müzisyen Michael Bochmann’ın öncülüğünde 5 kişilik gruptan oluşan bir ekibi, Irak Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan ve IŞİD’in elinden kurtarılan Ezidi çocuklara müzik eğitimi vermek için gönderdi.

Müzik arşivi Oxford’da korunacak

Müzisyen Bochmann, Prens Charles’in başkanlık ettiği yardım kuruluşu AMAR Vakfı’nın desteğiyle 6’sı IŞİD’in elinden kurtarılan 15 ila 22 yaşlarındaki Kürt Ezidi kadınlardan oluşan 14 kişilik bir müzik grubu kurdu.

Bochman, AMAR Vakfı ve Ezidi kadınlar korosu tarafından kaydı tutulan müzik arşivi Oxford’daki Bodleian Kütüphanesi’nde korunacak.

Müzik aracılığıyla seslerini dünyaya duyurmaya çalışan Ezidi kadınlardan oluşan koro ve Ezidi yetkililerden oluşan bir heyet geçtiğimiz hafta Londra’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Koro, Londra’da Westminster Abbey ve British Council Genel Merkezi dahil bazı yerlerde sahne aldı.

Prens Charles da Birleşik Krallık konutu Clarence House’da Ezidi korosunu ağırladı.

Gösterinin ardından Prens Charles, koronun üyeleri ile bir araya gelip tanıştı.

“Prens’e Ezidilerin siyasi ve askeri nedenlerle evlerine dönemediği söyledim”

Görüşmede yer alan heyetin başkanı ve Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi (EYRM) Üyesi Qawal Behzad Süleyman, Prens Charles ile aralarında geçen diyalogu Independent Türkçe’ye anlattı.

Ezidi kadınlara müzik eğitimi veren Britanyalı ekibin yaklaşık bir yıl önce IKB’ye geldiğini anlatan Süleyman, hayatını kaybeden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg’in de 4 yıl önce Galler Prensi Charles ile bir araya geldiğini söyledi.

Prens ile buluşmalarında aralarında geçen diyaloğu aktaran Süleyman, “Prens Şengal ve Ezidilerin durumunu sordu. Ben de kendisine Ezidilerin çok zor durumda olduğunu, hem siyasi hem de var olan silahlı güçler nedeniyle birçoğunun evlerine hala dönemediğini için kamplarda yaşamlarını sürdürdüğü söyledim” dedi.

Süleyman, anlatılanların ve Ezidilerin yaşadığı trajedinin Prens Charles’i çok üzdüğünü aktardı.

Britanya’nın Şengal’de yaşayan Ezidilere yardımlarının devam edeceğini belirten Süleyman, Prens’in heyette yer alanlarla tek tek tanıştığını aktardı.

“Haziran ayında Birleşik Krallık Parlamentosu’nda Ezidi inancının kabul edilmesi bekleniyor”

Birleşik Krallık’ta Ezidi inancının resmi olarak kabul edilmesi için kendilerinden destek talep ettiğini dile getiren Süleyman, devamında şunları kaydetti:

“Prens Charles Ezidi inancının Britanya’da resmi olarak kabul edilmesi hususunu gayet hoş karşıladı ve bize hak verdi. Parlamentonun çalışmaları yapmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi. Önümüzdeki Haziran ayında Britanya Parlamentosu’nda Ruhani Meclis ve dini yetkililerin de hazır bulunacağı bir oturum gerçekleşecek. O oturumda parlamento üyelerinin Ezidi inancını resmi olarak kabul edilmesi bekleniyor.”

Ezidi halkına yardımlarından dolayı Prens Charles’a teşekkürlerini ilettiğini belirten Süleyman, Ezidi heyetin koro ile birlikte Britanya ziyaretini tamamlayıp Irak Kürdistan Bölgesi’ne döndüğünü sözlerine ekledi.

Independent Turkce

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