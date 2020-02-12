Ermenilerin geliştirdiği PicsArt, YouTube, Instagram, Snapchat ve Facebook’u geride bıraktı

Ermeni uzmanların geliştirdiği “PicsArt” uygulaması, 11 Şubat’ta Amerikan pazarında “App Store”dan en çok indirilen 2. ücretsiz uygulama oldu. 11 Şubat’ta “App Store”den en çok indirilen uygulama ise “TikTok” oldu.

“YouTube”, “Instagram”, “Snapchat” ve “Facebook”u geride bırakan “PicsArt”, zaman zaman birkaç basamak geri ve ileri giderek fotoğraf ve video düzenleme uygulamarı arasında dünya çapında hep en iyi 20 uygulama listesinde yerini koruyor.

“PicsArt” kurucu müdürü Hovhannes Avoyan, 2019 yılında uygulamanın dünyada 14. olduğunu bildirdi. 9 yıl önce 10 kişilik bir grupla çalışmalarına başlayan şirketin bugün Yerevan, San Francisco, Pekin, Moskova ve Los Angeles’de bulunan 500 çalışanı var. Tüm dünyada uygulamanın kullanıcılarının sayısı ise 600 milyona ulaştı, onlardan yaklaşık 150 milyonu daimi kullanıcılardır.

Pazara çıktığı ilk günden beri birtakım ödüllere layık görülen “PicsArt”, 2015 yılında “Forbes” tarafından dünyanın 5. en iyi Start-Up ödülünü almıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/12/PicsArt-uygulama-Ermeni/175841

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