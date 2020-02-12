Bağımsız Ermenistan’a ilk olimpiyat altınını kazandıran sporcunun oğlu Avrupa şampiyonu oldu

Bağımsız Ermenistan’ın ilk Olimpiyat şampiyonu olan Armen Nazaryan’ın oğlu, 18 yaşında Avrupa şampiyonu oldu.

Bulgaristan Milli Takımında yer alan Edmon Nazaryan, İtalya’nın başkenti Roma’de düzenlenen Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 55 kg sıklette yarışan Ermeni güreşçi, finalde Rusya’lı Vitali Kobaloyev’i yendi.

Armen Nazaryan, 1996 yılında Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda Ermenistan’ı temsil ederek grekoromen stil güreşte altın madalya kazanmıştı. 1997 yılında Bulgaristan vatandaşlığına geçen güreşçi, 2000 yılında artık Bulgaristan Milli Takımı’nın üyesi olarak Sidney Olimpiyat Oyunlarında yine altın madalya kazandı. Armen Nazaryan, 2012 yılından beri Bulgaristan Milli Güreş Takımı’nın antrenörüdür.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/12/Ermenistan-Edmon-Nazaryan-Güreş-şampiyon/175789

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