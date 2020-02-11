Tarihi mekanlarda kış güzelliği

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Tarihi mekanlardan görünütler Akdamar Adası Ermeni kilisesi Van’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

Ermeni kilisesi Van‘da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tarihi mekanlarda kış güzelliği

https://www.haberler.com/tarihi-mekanlarda-kis-guzelligi-12907212-haberi/

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