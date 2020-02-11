Rum Yetimhanesi yıkılmak üzere

Büyükada’da bulunan kapısına 1964’te kilit vurulan tarihi Rum Yetimhanesi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya

Fransız Alexander Vallaury tarafından 1898’de otel olarak inşa edilen “Prinkipo Palas” oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900’lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı.

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Tarihi yapının kapısına 1964’te kilit vuruldu. Büyükada Rum Yetimhanesi yıllardır yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Binanın mülkiyetiyle ilgili tartışmalar uzun yıllar devam etti. 2010’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yapının Rum Ordodoks Patrikhanesi’ne devredilmesine karar verdi. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası 2018’de Avrupa’nın tehlike altındaki kültürel miras alanlarını belirlerken Rum Yetimhanesi’ni de bu listeye aldı.

İSTANBUL

Yeni Yaşam Gazetesi

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