Rockefeller Müzesi’nde Kudüs Ermenilerinin keramikten yaptıkları eserlerin 100. yıldönümüne adanan bir sergi açıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rockefeller Müzesi’nde Kudüs Ermenilerinin keramikten yaptıkları eserlerin 100. yıldönümüne adanan bir sergi açıldı

Kudüs’teki Rockefeller Müzesi’nde Kudüs Ermenilerinin keramikten yaptıkları eserlerin 100. yıldönümüne adanan bir sergi açıldı.

The Times of Israel’de yer alan habere göre 1919 yılında Kudüs’te yaşayan Britanyalı amir Ronald Storrs, Ermeni ressam Davit Hovhannisyan’dan Kudüs’teki kiremitleri restore etmesini rica etti. Öneriyi kabul eden Hovhannisyan, kendisiyle beraber Ermeni ressamlar Nışan Balyan’ı ve Mıkırtiç Karakaşyan’ı da getirdi. Bu üç Ermeni ressamın, Türkiye’de seramik alanında çalışma tecrübeleri vardı.

Ermeni ressamlar birkaç yıl içinde Kudüs’ün genel görünümünü değiştirebildi. O dönemden beri Kudüs’teki onlarca binada Ermeniler tarafından yapılan seramikler görünebilir.

Ermenistan Kamu Radyosu

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