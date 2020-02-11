Ressam Balkır’dan süslemeci Ayasofya yorumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Sedat Balkır, ‘İlahi Hiçlik – Ayasofya’ başlıklı resim sergisiyle Kuruçeşme’deki Galeri Binyıl, Hamam Arts Hub binasına konuk oluyor. 29 Şubat’a kadar sürecek sergide Balkır, Ayasofya’yı İslam sanatına özgü süslemeci ve simetrik özellikler kullanılarak soyutlamaya varan bir şekilde yorumluyor.

Ayasofya’nın geçirdiği tarihsel süreç ve bulunduğu konum itibariyle hristiyan ve müslüman kültürlerin buluşmasını en iyi şekilde sembolize eden ikonik ve ayrıcalıklı bir yapı olduğunu vurgulayan Sedat Balkır, ‘İlahi Hiçlik – Ayasofya’ sergisiyle ilgili şu yorumu yapıyor: “Konu olarak Ayasofya’yı seçmiş olmam, sadece bu yapıya duyduğum derin saygıdan ötürü degil, aynı zamanda Doğu & Batı ilişkisini ancak Ayasofya sayesinde güçlü bir şekilde ifade edebileceğim konusundaki inancım sebebiyledir. Serigrafi basım tekniği kullanılarak oluşturulmuş bu projede, Avrupa resminin en belirgin özelliği olarak görebileceğimiz dengeli karşıtlık ikonografisi yerine, İslam sanatına özgü süslemeci ve simetrik özellikler kullanılarak soyutlamaya varan kaotik bir hiçlik durumu hedeflenmiştir.”

Sedat Balkır’ın ‘İlahi Hiçlik – Ayasofya’ başlıklı resim sergisi 29 Şubat’a kadar Kuruçeşme’deki Galeri Binyıl, Hamam Arts Hub binasında. Adres: Kuruçeşme Mah, Kuruçeşme Caddesi, No: 41 Beşiktaş-İstanbul, Tel: 0212 240 34 45

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/ressam-balkirdan-suslemeci-ayasofya-yorumu-41444975

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