Keldani aile için TBMM Araştırması talebi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 11 Ocak’tan bu yana haber alınamayan 65 yaşındaki Hürmüz Diril ve 71 yaşındaki Şimuni Diril çifti ile 90’lardan bu yana kendilerinden haber alınmayan Süryaniler için Meclis Araştırması istedi.

Bir basın duyurusu yayınlayan HDP Milletvekili Çelik, “Geçmişte yaşananların ardından bugün de Diril çiftinin kaybolması ve bu konudaki yetkililerin tavrı, bölgede yaşayan az sayıdaki Süryani yurttaşı ve bölgeye dönmek isteyen çok sayıdaki Süryani yurttaşı endişelendirmektedir” dedi.Çelik, araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı:”Türkiye’nin 90’lı yılları, faili meçhuller ve zorla kaybedilmeler ile anılmaktadır. Olağanüstü Hal uygulamaları sonucunda, binlerce yerleşim yeri boşaltılmış çok sayıda kişi faili meçhule kurban gitmiştir. TBMM’nin 1998 yılı verilerine göre, 4 bin civarında yerleşim yeri boşaltılmıştır. İHD verilerine göre yaklaşık 7 bin fail meçhul kişi vardır. Hakikat Adalet Hafıza Merkezinin verilerine göre ise 90’lı yıllarda 1.352 kişi gözaltına kaybedilmiştir. Bölgenin kadim halklarından olan Süryaniler de bu yaşananlardan en ağır şekilde etkilenmiştir. Süryani Dernekleri Federasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de yaklaşık 50 Süryani yurttaş faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetmiş, onlarca Süryani köyü boşaltılmıştır. Süryanilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetler ortaya çıkartılamamıştır.Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çifti son kayıp vakasıdır. Diril çifti 1990’lı yıllarda boşaltılmış olan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan tek ailedir. 65 yaşındaki Hürmüz Diril ve 71 yaşındaki Şimuni Diril’den, 11 Ocak’tan bu yana haber alınamamaktadır. Valilik ve kaymakamlığın yaptığı açıklamalar tatmin edici değildir. Arama kurtarma çalışmaları, hava koşulları gerekçe gösterilerek sadece havadan yapılabilmektedir. Olayla ilgili Şırnak Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma başlatmış ancak soruşturmaya gizlilik kararı koymuştur. Etkin bir arama kurtarma faaliyeti yürütülmediği gibi yetkililer tarafından konuya dair tatmin edici bir açıklama da yapılmamaktadır.Geçmişte yaşananların ardından bugün de Diril çiftinin kaybolması ve yetkililerin tavrı, bölgede yaşayan az sayıdaki Süryani yurttaşı ve bölgeye dönmek isteyen çok sayıdaki Süryani yurttaşta endişe yaratmaktadır. ”

Agos

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