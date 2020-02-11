IŞİD köleliğinden kurtulan Ezidi kadınlar kurdukları koroyla binlerce yıllık kültürlerini dünyaya duyuruyor

IŞİD tarafından kaçırılmaktan ve tecavüze uğramaktan kurtulan Ezidi kadınlar kurdukları koroyla kültürlerini koruyarak Birleşik Krallık’ta gerçekleştirdikleri performansla seslerini dünyaya duyuruyor.

2014’te binlerce etnik azınlık ve dini grup mensubunun IŞİD’in saldırılarıyla öldürülmesi sırasında Ezidiler, Kuzey Irak’taki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. O dönem pek çok Ezidi kadın ve kız çocuğu kaçırılmış ya da tecavüze uğramıştı.

Britanyalı yardım kuruluşu AMAR Vakfı’nın desteğiyle oluşturulan koro sayesinde, halklarından yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne tanık olan ve soykırımdan kurtulan kadınlar, tanık oldukları ve maruz kaldıkları suçlar unutulmasın diye geleneksel müzikler aracılığıyla seslerini tüm dünyaya duyuruyor.

Reuters’ın haberine göre, 15 ila 22 yaşlarındaki kadınlar koronun kendilerini iyileştirdiğini ve travmatik anılardan kurtulmalarını sağladığını ifade ediyor. Londra’ya gelen 14 Ezidi kadından oluşan koroyu Michael Bochmann çalıştırıyor.

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14 yaşındaki Rainas Elias, “Onlarla birlikteyken çok mutluyum. Psikolojik olarak bana çok yardımcı oluyor” dedi.

Ezidi kültürünün önemli bir parçası olan müzik daha önce kaydedilmemişti. Britanyalı müzisyen Bochmann, AMAR Vakfı ve Ezidi kadınlarla birlikte geleneksel müziklerin kaydını da tutuyor.

Proje aynı zamanda kamplardaki yüzlerce genç Ezidiye müzikleri öğreterek de kültürü korumayı amaçlıyor.

Reuters’a konuşan Bochmann, “Güvenlerinin gelişmesi olağanüstü. Müzikle ilgili en harika şey sizi şu anda yaşıyor hissettirmesi. Müzik sizi diğer sanat biçimlerinden daha fazla şimdiki zamanda mutlu etme özelliğine sahip” ifadelerini kullandı.

Bochmann ayrıca Ezidilerin dini müziklerinin kaval olarak bilinen din adamları tarafından icra edildiğini ifade etti.

Koronun kaydettiği müzik arşivi Oxford’daki Bodleian Kütüphanesi’nde korunacak.

AMAR Vakfı’nın kurucusu Winterbourne Baronesi Nicholson, “Müzik sadece aşkın değil aynı zamanda hayatın da besin kaynağı. Eğer müziği ve kültürü silerseniz, onları sonsuza dek unutursunuz” dedi.

Independent Türkçe, Reuters, ITV, The National

Independent Turkce

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