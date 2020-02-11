Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Azerbaycan, Ermenistan ve Karabağ’ı asılsız şekilde suçluyor”

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın, Ermenistan ve Dağlık Karabağ hakkında yanlış ve sahte suçlamalar öne sürdüğünü ve bunların gerçeği yansıtmadığının ispatlanabilir olduğunu açıkladı. Münih Nükleer Güvenlik Konferansı’nda konuşan Zohrab Mnatsakanyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Mamedyarov’un konuşmasına tepki verdi.

Mamedyarov, Azerbaycan’ın, “kendi topraklarının %20’nin işgal altında bulunduğu nedeniyle bölgeyi kontrol altında tutamadığını ve bunun da nükleer güvelik açısından tehlike yarattığını iddia etmişti.

Dağlık Karabağ topraklarının Artsakh Cumhuriyeti’nin yönetiminin tam ve yasal kontolü altında bulunduğuna dikkat çeken Mnatsakanyan, Artsakh yöentiminin her zaman uluslararası işbirliğine açık olduğunu ve Azerbaycan’ın iddialarının kolayca kontrol edilip yok hükmünde olduğu kanıtlanabileceğini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin, nükleer silahsızlanma, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjisinin barış yoluyla kullanılmasına yönelik ortak amaçlarımıza sadık kalmak taahhüdünü bir kez daha teyit etmek ve konferansı başarılar dilemek istiyorum” yorumun yaptı.

Mnatsakanyan, Ermenistan hükümetinin, nükleer kaçakçılığa karçı korunma yeteneklerini geliştirmek hedefiyle uluslararası ortaklarla ikili ve çok taraflı şekilde devamlı olarak işbirliği halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/11/Mnatsakanyan-Azerbaycan-Ermenistan-Karabağ/175705

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