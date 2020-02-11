Ermeni güzel Miss Boston güzellik yarışmasının galibi oldu

Ermeni güzeli Kristina Ayanian Miss Boston güzellik yarışmasında birincilik kazandı.

Daha küçük yaşlardan beri çeşitli güzellik yarışmalarına katılan Ayanian bu alanda önemli başarılara imza attı.

ABD doğumlu Ayanian on yaşındayken, Miss Boston Junior Yarışması’nın galibi olarak tanındı 2013’te ise Massachusetts Teen Yarışması’nın güzeli olarak seçildi.

Kristina Ayanian, Ermenistan’ı çok sevdiğini ve her yıl ülkesine gelmeyi dört gözle beklediğini belirtti. Ayanian, Ermenistan’ın havasını, doğasını, güzel mekanlarını sevdiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/11/Ermeni-Miss-Boston/175751

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