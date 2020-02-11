Efsanevi Ermeni opera sanatçısı Gohar Gasparyan’ın ismi başkent Yerevan’daki bir sokağa verilecek

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ın Belediye Meclisi’nin 11 Şubat tarihli oturumunda, sanatçı Gohar Gasparyan’ın adıyla bir sokağın adlandırılması konusu görüşüldü.

Şehir merkezinde yer alan sokağı Gohar Gasparyan Sokağı olarak adlandırma teklifi, 51 olumlu oyla kabul edildi.

İlginç bir vaka olarak kaydedelim ki, Türkiye’de verdiği konserlerden birinin ardından bir Türk yetkili, “Ermeni şarkıları neden bu kadar hüzünlü?” diye sorunca Gasparyan, “Bunu biz sizden sormalıyız” şeklinde yanıt vermişti.

Gohar Gasparyan kimdir?

1924 tarihinde Mısır’ın başkenti kahire’de dünyaya gelen Gohar Gasparyan, Ermeni opera sanatının önde gelen ismlerinden biri. 1948’de Ermenistan’a taşınan Gasparyan, 1949 tarihinden itiaren Ermenistan’ın Opera ve Bale Milli Akademik Tiyatrosu’nun solisti olarak görev yapmaya başladı.



1956 yılında Soveyler Birliği Halk Sanatçısı ünvanına layık görülen efsanevi sanatçı, 1984 yılında Yerevan’ın fahri vatandaşı unvanını aldı. “Ermenistan’ın Bülbülü” olarak bilinen Gohar Gasparyan, 2007 yılında dünyaya gözlerini kapattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/11/Ermenistan-Gohar-Gasparyan/175722

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