Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Messo’dan Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye destek mesajı

AA

Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonları kendi toplumlarımızın güvenliğine katkı sağlıyor.” dedi.

Messo, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğinin daveti üzerine Avrupa Konseyi’nde konuşma yaptı.

Ortadoğu’daki Aramilerin kimliğine ve tarihine değinen Messo, konuşmasında terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın Aramiler dahil Suriye’nin kuzeyindeki azınlıklar üzerinde uyguladığı ekonomik, kültürel, sosyal ve güvenlikle ilgili baskı politikası hakkında bilgi verdi.

Messo, terör örgütü PYD/YPG/PKK unsurlarının bölgede nüfus yapısını değiştirmeye çalıştığını kaydetti.

Bölgede istikrarın ve barışın tesisi için uluslararası toplumun desteğini talep ettiğini dile getiren Messo, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonları kendi toplumlarımızın güvenliğine katkı sağlıyor.” dedi.

Etkinliğe Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ile çok sayıda davetli katıldı.

Messo’nun daha önce de PKK/PYD/YPG’nin terörist faaliyetlerine dikkat çeken açıklamaları olmuştu.

https://www.haberturk.com/dunya-suryaniler-birligi-baskani-messo-dan-avrupa-konseyi-nde-turkiye-ye-destek-mesaji-2580791

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