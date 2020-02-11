Bilgi Küpü Okulları TÜBİTAK yarışmasında

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Özel Bilgi Küpü Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK’ta yarışacak

Özel Bilgi Küpü Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına İSTANBUL BASININA GÖRE RUSYA, KAFKASYA VE ERMENİ MESELELERİNE DAİR HABER VE BAŞKALELER (1918) adlı proje konusu ile katılım sağladı. Bilgi Küpü Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Rüveyda Seçil Ayvaz ve Fehmi Asker’in tarih öğretmeni Nilgün Malay Canol ile birlikte bu yıl tarih araştırmaları kapsamında Tübitak Proje yarışmasına başvurularını yaptılar.

Konuyla alakalı konuşan Bilgi Küpü Okulları tarih öğretmeni Nilgün Malay Canol şunları söyledi; “Bu araştırmada Bolşevik İnkılabı’ndan Mondros Mütarekesi’ne kadar yayınlanan (Ocak-Ekim 1918) gazete nüshaları ele alınarak Ermeni meselesi, Rusya ve Kafkasya konu başlıklarına dair haberler, resmi tebliğler ve başmakaleler incelemeye tabi tutularak araştırmacıların bilimsel çalışmalarında faydalanabilecekleri akademik bir çalışma hazırlanmıştır. Literatür taraması için Taksim Atatürk Kitaplığı’ndan ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde yer alan gazete koleksiyonlarından faydalanılmıştır. Bu dönem gazeteleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Osmanlıca’danTürkçe’ye yapılan çeviriler sonucunda bu süreçle ilgili yaşanan gelişmeler haberler ve tebliğler ile başmakaleler başlığı altında toplanmıştır.1918 yılı ocak ve ekim aylarına ait gazeteler (Tasvir-i Efkar Tanin Tercüman-ı Hakikat İkdam Vakit İleri Sabah Haftalık Gazete Zaman) taranmış Rusya’nın BrestLitowsk antlaşması ile savaştan çekilmesi süreci ve Türkiye’nin bu antlaşma ile daha önce kaybettiği Elviye-i Selase’yi (Kars-Ardahan-Batum) halk oylaması ile geri alma fırsatını elde etmesi belgeler ile ispatlanmıştır.

Haber ve Başmakalelerin büyük bir kısmı Türk-Rus münasebetleriyle ilgilidir. Ulaşılan önemli bilgilerden bir tanesi de Rusya’nın savaştan çekilmesi ile Türkiye’nin Kafkasya sürecini kendi isteği doğrultusunda çözmeye çalışmasıdır. Bu aşamada Türkiye Trabzon ve Batum’da olmak üzere 2 adet konferans düzenlemiş gerek Vilayat-ı Şarkiye ve gerekse Ermeni Meseleleri ile ilgili gelişmeleri kendi isteği doğrultusunda çözmeye çalışmış ilk etapta başarılı olmuş ancak 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Kafkasya’dan çekilmek zorunda kalmıştır. Bizler de bu araştırma sonuçlarını araştırıp sentezleyerek yarışmaya katılma kararı aldık. Umarız öğrencilerimiz ile büyük uğraş verdiğimiz bu çalışmayla Kocaeli’ne güzel bir başarı kazandırmış oluruz.” dedi. Bizler de yarışmada öğrencilere ve tarih öğretmeni Nilgün Malay Canol’a başarılar diliyoruz.

https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/3644287/bilgi-kupu-okullari-tubitak-yarismasinda

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...