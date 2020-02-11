Azerbaycan da savaşıyor!..

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Emin Pazarcı

Bakü

Rus Türkolog ve siyasetçi Jirinovski “Neden Avrupalılar Türkiye’yi kabul etmiyor?” diye soruyor. Cevabı kendisi veriyor:

-Çünkü korkuyorlar!

Rusların da korkması gerektiğini söylüyor. 30 yılsonra 150’şer milyonluk Türkiye ve İran ile 200 milyonluk Afganistan ve Pakistan varlığına dikkat çekiyor. 500 milyonluk bir büyüklüğe karşı, 100 milyonluk Rus nüfusundan bahsediyor.

Sonra, Türkiye ile birlikte aynı dili konuşan Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tataristan ve Başkurdistan’ı işaret ediyor. “Türkler, Azerbaycan’la birleşip Ermenistan’ı ezecekler”diyor:

-Tamamen ezecekler!

Jurinovski uç bir örnek. Ancak, Ruslar üzerinde az ya da çok Türk ve İslam tedirginliği olduğu da bir gerçek. Çünkü, gelişen sadece Türkiye değil. Türk Cumhuriyetleri de geleceğin parlak ülkeleri arasında.

Azerbaycan, bölgesinin yıldızı. Baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Silahlı Kuvvetleri, dünyanın ilk 50 ordusu içinde.

Üstelik, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte büyük bir değişim hareketi başlatmış durumda.

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Aliyev, sıkıntılardan ve safralardan kurtularak kesintisiz bir 4 yıl kazanmak için Parlamento’yu feshetti ve seçimleri yeniledi. Listeler gençleştirildi. Halkta tepki gören isimler ayıklandı.

Seçimin yapıldığı pazar günü biz de oradaydık. Parlamento’da 125 sandalye için 1.314adayın yarışına gözlemcilik ettik. Demokratik bir seçim gerçekleştirildi ve Aliyev hedeflediği sonucu elde etti.

Seçimde bol miktarda FETÖ’cü aday dikkati çekti. FETÖ, Azerbaycan’da “Bitmedik, ayaktayız, biz de varız” mesajı vermeye çalıştı. Çünkü orada da uzun yıllardır çalışarak oluşturduğu bir alt yapı var. Kolay değil bir anda yok etmek!

Azerbaycan’da şimdi icraat zamanı…

Aliyev, önümüzdeki 4 yılı iyi değerlendirip, hedeflediği değişim hareketini sonuçlandırmayı planlıyor. Ancak, son derece dikkatli hareket etmek zorunda. Ukrayna’daki değişim hareketini gördük, başarısız oldu. Gürcistan’daki ise çatışma ile sonuçlandı. O yüzden Azerbaycan sonuç alabilmek için hassas dengeleri gözeterek adımlar atmak zorunda!

Elbette hedef daha bağımsız bir Azerbaycan. Ancak, bu yapılırken Ukrayna ve Gürcistan’ın başına gelenleri yaşamamak gerekiyor.

Moskova’da Jirinovski gibi kafalar pusuda!

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Son dönemde Azerbaycan’da önemli gelişmeler oldu…

Ekonomi şeffaflaştı, bir yılda fazladan 700 milyon dolar vergi geliri sağlandı. Yolsuzluklar ile kayıp ve kaçakların üzerine gidildi. Halk rahatlatıldı, 3,5 milyar dolar civarında sosyal yardım yapıldı. Peş peşe yapılan artırımlarla asgari ücret ikiye katlandı.

Sistem oturmaya başladı.

Bu arada geçmişin yaraları sarıldı. Daha önce itilen, horlanan muhaliflere el uzatıldı. Mehriban Aliyeva, merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’in evini tamir ettirdi. Ailesini maaşa bağladı. Elçibey’in eşinin cenaze törenini bizzat üstlendi.

Doğal olarak menfaatleri zedelenenler saldırıya geçti. Sosyal medyada “Antidemokratik Aile Devleti” suçlamaları daha da arttı.

Bu noktadan baktığımızda “Yok aslında Azerbaycan’ın bizden pek farkı” diyebiliriz!

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/azerbaycan-da-savasiyor/haber-1043854

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