Ukrayna’lı Ermeni üç boksör Kiev’de rakiplerini yenilgiye uğrattı

8 Şubat tarihinde Ukrayna’lı 3 Ermeni boksör, başkent Kiev’de müsabakaya girdikleri rakiplerini yendi. Dünya şampiyonu Arten Dallakyan, Venezuela’lı rakibi Hosber Perez’i yenerek dördüncü kez kemerini korudu. Dallakyan, iki yıl önce ABD’li rakibi Brian Viloria’yı ABD’de yenerek dünya şampiyonu unvanını kazanmıştı.

Union Boxing Promotion boks akşamı sırasında Ermeni boksörler Zoravar Petrosyan ve Aram Faniyan da ringe çıktı. Zoravar Petrosyan, 5. round’da Beyaz Rusya’yı temsil eden Nadzir Bakhsyiev’i nakavt ederken,n Aram Faniyan da 8. round’da Artem Ayvazidi’yi yendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/02/10/Ukrayna-Ermeni-boks/175598

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