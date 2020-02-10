Türkiye Turizm Bakanının eşinden Ani Ermeni kilisesinde çirkin hareket (video)

İnternet ortamında Türkiye Turizm Bakanı AKP’li Mehmet Ersoy’un eşinin katılımıyla bir video yayınlandı. Yayınlanan videodaki olay Ermeni kültürünün ve tarihinin önemli kutsal mekanlarından biri olan Ani harabelerinde gerçekleştiriliyor.

Türk şarkıcı Aslı Hünel Ermeni Meryamana kilisesinin (Ana Katedral) sunak bölümünde durup şarkı söyledi Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy ise yanındaki arkadaşlarla alkış tutup eşlik ediyor.

Kültürel vandalizm olarak adlandırabileceğimiz bu çirkin hareketi eleştirenler de oldu. Ancak eleştirenler Ermeni kilisesine yönelik saygısızlıktan dolayı, değil Van’da yaşanan çığ faciasına kayıtsız kalıp aynı gün eğlenmeleri için eleştirdiler.

Bu eleştirileri üzerinde AKP’li bakanın eşinden komik savunma geldi. ‘Kilisenin akustiğini test ediyorduk’ diyen Pervin Ersoy ne özür diledi, ne de yaptığı hareketin hangi açıdan da bakarsak ne kadar çirkin olduğunun farkına vardı.

ERMENİ HABER AJANSI

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